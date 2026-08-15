Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στον τελικό των 100μ. ύπτιο ο Χρήστου για να κάνει το... repeat! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Χρήστου εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό των 100μ. ύπτιο στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα κολύμβησης, σημειώνοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση των ημιτελικών και παραμένοντας στη μάχη για ακόμη ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο.

Την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τίτλο του στα 100μ. ύπτιο θα έχει ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος έκανε το καθήκον του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι και πήρε με άνεση το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

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Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στη δεύτερη ημιτελική σειρά και ολοκλήρωσε την κούρσα του σε 52.94, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη συνολικά από τις δύο σειρές. Μάλιστα, οι διαφορές στην κορυφή ήταν ελάχιστες, καθώς μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τον Χρήστου από τον ταχύτερο αθλητή των ημιτελικών.

Τρεις αθλητές μέσα σε πέντε εκατοστά

Την κορυφαία επίδοση σημείωσε ο Γκεόργκι Ιάκοβλεφ, ο οποίος σταμάτησε το χρονόμετρο στα 52.89, ενώ ακριβώς πίσω του βρέθηκε ο Ιταλός Τόμας Τσέκον με 52.93. Ο Χρήστου ακολούθησε με 52.94, με τους τρεις πρώτους να βρίσκονται ουσιαστικά μία... ανάσα μεταξύ τους.

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Ο Χρήστου είχε δείξει από τον προκριματικό ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς το πρωί είχε κολυμπήσει ακόμη γρηγορότερα, σημειώνοντας χρόνο 52.73. Στον ημιτελικό δεν χρειάστηκε να πλησιάσει αυτή την επίδοση για να πάρει την πρόκριση, εξασφαλίζοντας χωρίς ιδιαίτερη πίεση μία θέση ανάμεσα στους οκτώ καλύτερους της Ευρώπης.

Μπαίνει στη μάχη για να κρατήσει το «στέμμα»

Πλέον, όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στον μεγάλο τελικό, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τίτλο του. Οι χρόνοι των ημιτελικών προμηνύουν μία εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη, καθώς Ιάκοβλεφ, Τσέκον και Χρήστου έδειξαν ότι βρίσκονται πολύ κοντά αγωνιστικά.

Ο Χρήστου μπαίνει έτσι στον τελικό με μία από τις κορυφαίες επιδόσεις και με ξεκάθαρες βλέψεις για το βάθρο, έχοντας πλέον μπροστά του την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση στην καριέρα του.