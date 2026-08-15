Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Με επίδειξη δύναμης στα ημιτελικά των 100μ. ύπτιο ο Χρήστου -Πρόκριση στα ημιτελικά για τη Δαμασιώτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Χρήστου και η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 100μ. υπτίου και 200μ. πεταλούδας αντίστοιχα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.
Εύκολο έργο είχε ο Απόστολος Χρήστου στην προκριματική σειρά των 100μ. ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής έπεσε στην τελευταία σειρά και με χρόνο 52.73 τερμάτισε πρώτος, κάνοντας μάλιστα τον καλύτερο χρόνο από όσους προκρίθηκαν στον ημιτελικό.
Εκτός έμεινε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο οποίος νωρίτερα, στην έκτη προκριματική σειρά τερμάτισε έκτος με 54.17.
Στα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης η Δαμασιώτη
Η Ελληνίδα κολυμβήτρια έπεσε στην τρίτη προκριματική σειρά και παρότι βρισκόταν στη δεύτερη θέση στα πρώτα 150μ., τερμάτισε τελικά τέταρτη με χρόνο 2:11:92.
Αυτός ήταν και ο 10ος ταχύτερος χρόνος μεταξύ των 26 αθλητριών που έπεσαν στις τρεις σειρές και έτσι έκλεισε θέση στη 16άδα για τα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα.
Νωρίτερα, στα 50μ. ελεύθερο, ο Στέργιος Μπίλας τερμάτισε με 22.21 στην όγδοη θέση της όγδοης προκριματικής σειράς και έμεινε 24ος.
- Όλες οι ειδήσεις
- Στην Ελλάδα με το τέταρτο σερί χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου
- Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε τα σχέδιά του με τον Καραλή:«Σκοπεύουμε να δούμε τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι» [βίντεο]
- Ολυμπιακός για Μεντιλίμπαρ: «Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα, η ομάδα θα ενισχυθεί με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ»