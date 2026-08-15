 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Με επίδειξη δύναμης στα ημιτελικά των 100μ. ύπτιο ο Χρήστου -Πρόκριση στα ημιτελικά για τη Δαμασιώτη [βίντεο] - iefimerida.gr
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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Με επίδειξη δύναμης στα ημιτελικά των 100μ. ύπτιο ο Χρήστου -Πρόκριση στα ημιτελικά για τη Δαμασιώτη [βίντεο]

Επίδειξη δύναμης ο Χρήστου
Ο Απόστολος Χρήστου / Φωτογραφία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Απόστολος Χρήστου και η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 100μ. υπτίου και 200μ. πεταλούδας αντίστοιχα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Εύκολο έργο είχε ο Απόστολος Χρήστου στην προκριματική σειρά των 100μ. ύπτιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής έπεσε στην τελευταία σειρά και με χρόνο 52.73 τερμάτισε πρώτος, κάνοντας μάλιστα τον καλύτερο χρόνο από όσους προκρίθηκαν στον ημιτελικό.

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Εκτός έμεινε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, ο οποίος νωρίτερα, στην έκτη προκριματική σειρά τερμάτισε έκτος με 54.17.

Στα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης η Δαμασιώτη

Η Ελληνίδα κολυμβήτρια έπεσε στην τρίτη προκριματική σειρά και παρότι βρισκόταν στη δεύτερη θέση στα πρώτα 150μ., τερμάτισε τελικά τέταρτη με χρόνο 2:11:92.

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Αυτός ήταν και ο 10ος ταχύτερος χρόνος μεταξύ των 26 αθλητριών που έπεσαν στις τρεις σειρές και έτσι έκλεισε θέση στη 16άδα για τα ημιτελικά των 200μ. πεταλούδα.

Νωρίτερα, στα 50μ. ελεύθερο, ο Στέργιος Μπίλας τερμάτισε με 22.21 στην όγδοη θέση της όγδοης προκριματικής σειράς και έμεινε 24ος.

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