Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός τελικών Γιουρτζίδης και Δαμασιώτη [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης στα 200μ. μεικτή και η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, δίχως να προκριθούν στον τελικό.

Χωρίς την πρόκριση στον τελικό ολοκληρώθηκε η προσπάθεια του Δανιήλ Γιουρτζίδη και της Γεωργίας Δαμασιώτη στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

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Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές έδωσαν τη μάχη τους στα 200μ. μεικτή και τα 200μ. πεταλούδα αντίστοιχα, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρεθούν ανάμεσα στους οκτώ που εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους τελικούς.

Στη 15η θέση ο Γιουρτζίδης στα 200μ. μεικτή

Ο Δανιήλ Γιουρτζίδης μπήκε δυνατά στην πρώτη ημιτελική σειρά των 200μ. μεικτή, ολοκληρώνοντας τα πρώτα 50 μέτρα σε 26.14. Στη συνέχεια, ωστόσο, έχασε έδαφος απέναντι στους αντιπάλους του και στα μισά της κούρσας βρισκόταν στην όγδοη θέση με χρόνο 57.59.

Ο Έλληνας κολυμβητής προσπάθησε να ανεβάσει τον ρυθμό του στο δεύτερο μισό, χωρίς να μπορέσει να κερδίσει κάποια θέση. Τερμάτισε τελικά όγδοος στη σειρά του με 2:00.86 και μετά την ολοκλήρωση και των δύο ημιτελικών κατέλαβε τη 15η θέση στη συνολική κατάταξη.

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Την καλύτερη επίδοση των ημιτελικών σημείωσε ο Χιούγκο Γκονζάλεζ ντε Ολιβέιρα με 1:56.61, ενώ η οκτάδα του τελικού έκλεισε στο 1:58.33, με τον Γιουρτζίδη να ολοκληρώνει έτσι την προσπάθειά του στο αγώνισμα.

Πάλεψε μέχρι το τέλος η Δαμασιώτη

Λίγο αργότερα, η Γεωργία Δαμασιώτη αγωνίστηκε στον ημιτελικό των 200μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε στην πέμπτη θέση της πρώτης σειράς μετά τα πρώτα 100 μέτρα και προσπάθησε στο τελευταίο κομμάτι να ανεβάσει την έντασή της, διεκδικώντας μέχρι το τέλος μία καλύτερη επίδοση.

Η Δαμασιώτη πίεσε στα τελευταία μέτρα και επιχείρησε να ξεπεράσει την Κέρτεσζ, χωρίς τελικά να τα καταφέρει. Άγγιξε τον τοίχο σε 2:11.06 και πήρε την πέμπτη θέση στη σειρά της, περιμένοντας στη συνέχεια την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού για να μάθει την τελική της κατάταξη.

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Μετά και τη δεύτερη σειρά, η Ελληνίδα κολυμβήτρια βρέθηκε στη 10η θέση συνολικά και έμεινε εκτός της οκτάδας του τελικού. Εκτός έμεινε και η Κέρτεσζ, η οποία έχασε το τελευταίο εισιτήριο για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου.

Μετά την κούρσα, η Δαμασιώτη αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που την επηρέασε αγωνιστικά και δεν της επέτρεψε να έχει τις δυνάμεις που θα ήθελε στο καθοριστικό τελευταίο κομμάτι των 200 μέτρων.