Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Η απονομή στον «χάλκινο» Σίσκο και η συγκινητική αφιέρωση στους πυροσβέστες [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Απόστολος Σίσκος παρέλαβε το χάλκινο μετάλλιο για την εξαιρετική παρουσία του στα 200μ. πεταλούδα και το αφιέρωσε στην Ελλάδα και στους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη.

Ακόμη μία σπουδαία στιγμή έζησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου και να παραλαμβάνει το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στα 200μ. πεταλούδα.

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Ο Σίσκος πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή κούρσα στον τελικό και τερμάτισε σε χρόνο 1:54.13, εξασφαλίζοντας την τρίτη θέση και ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση για την ελληνική κολύμβηση.

Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε η απονομή, με τον Έλληνα κολυμβητή να ανεβαίνει στο βάθρο και να παραλαμβάνει το μετάλλιό του.

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Η ξεχωριστή αφιέρωση του Σίσκου στους πυροσβέστες

Μετά την επιτυχία του, ο Απόστολος Σίσκος δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως δεν περίμενε να φτάσει στο μετάλλιο, αλλά μπήκε στον τελικό χωρίς πίεση και αποφασισμένος να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορούσε.

Παράλληλα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, θέλησε να αφιερώσει τη μεγάλη επιτυχία του στην Ελλάδα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους πυροσβέστες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και δίνουν τη δική τους μάχη.

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«Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση, δεν είχα τίποτα να χάσω, το κυνήγησα και το πήρα δικαιωματικά. Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, το έφερα για την πατρίδα και τους πυροσβέστες που δίνουν τη δική τους μάχη. Το έκανα για να το απολαύσω και τώρα το απολαμβάνω λίγο παραπάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωταθλητής.

Η απονομή ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μία ξεχωριστή βραδιά για τον Σίσκο, ο οποίος πρόσθεσε ακόμη ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο στη συλλογή του και χάρισε μία ακόμη σημαντική διάκριση στην ελληνική κολύμβηση.