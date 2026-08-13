Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Χρήστου, στις λεπτομέρειες εκτός ο Μακρυγιάννης [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης συνεχίζεται με πολλή δράση και έντονη την ελληνική συμμετοχή, με Χρήστου και Μακρυγιάννη να παίρνουν την σκυτάλη.

Μετά τις προκρίσεις των Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα, σειρά είχαν τα 50μ. ύπτιο των ανδρών με διπλή την ελληνική συμμετοχή στην συγκεκριμένη διαδικασία, με τους Χρήστου και Μακρυγιάννη να αγωνίζονται.

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Το αποτέλεσμα ήταν μια πρόκριση στα ημιτελικά και ένας αποκλεισμός στις λεπτομέρειες για την ελληνική αποστολή με τον Χρήστου να συνεχίζει και τον Μακρυγιάννη να μένει εκτός συνέχειας.

Εντυπωσιακός Χρήστου, για λίγο εκτός ο Μακρυγιάννης

Ο Απόστολος Χρήστου πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κούρσα στα 50μ. ύπτιο με χρόνο 24.52, τερματίζοντας στην πρώτη θέση στην σειρά του και έκτη συνολικά, περνώντας «αέρα» στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

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Ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης τερμάτισε με χρόνο 25.27 και δυστυχώς έμεινε στην 32η θέση και αποκλείστηκε από την συνέχεια του τουρνουά.

Έτσι η ελληνική αποστολή συνεχίζει με μια εκπροσώπηση στον ημιτελικό του απογεύματος, με τον Απόστολο Χρήστου να διεκδικεί με βλέψεις μια θέση στον μεγάλο τελικό.

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