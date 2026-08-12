Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Η ελληνική αποστολή αποθέωσε τον πρωταθλητή Τεντόγλου στην υποδοχή του στο ξενοδοχείο [βίντεο] - iefimerida.gr

O Mίλτος Τεντόγλου κατέκτησε μια ακόμη κορυφή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και την υποδοχή που τον περίμενε στο ξενοδοχείο δεν θα την ξεχάσει ποτέ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε ξανά. Κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για το άλμα εις μήκος και έγραψε ιστορία στα 28 του χρόνια.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο, ο Έλληνας αθλητής γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από την υπόλοιπη αποστολή, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες και του έδωσαν συγχαρητήρια για το τρομερό του επίτευγμα.



Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει τον μύθο του

Μετά το μετάλλιο που κατέκτησε χθες, έφτασε τα 18 σε μεγάλες διοργανώσεις, εκ των οποίων τα 16 είναι χρυσά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επίπεδο ανδρών, ο 28χρονος Γρεβενιώτης πρωταθλητής έχει 13 μετάλλια στις πέντε μεγάλες διοργανώσεις (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου), με το αδιανόητο ρεκόρ των 12 χρυσών και ενός ασημένιου!

Πρόκειται για το ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα προ τετραετίας, όταν κι εκεί ήταν έτοιμος να πάρει το χρυσό, αν δεν τον προσπερνούσε στην τελευταία προσπάθεια του αγώνα ο Κινέζος Γουάνγκ Ζιανάν με άλμα στα 8,36μ., μόλις 4 εκατοστά πάνω από τον Έλληνα πρωταθλητή, που αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως είναι αθλητής των μεγάλων αγώνων.