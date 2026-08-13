 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Η τρομερή Βασιλάκη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Η τρομερή Βασιλάκη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό [βίντεο]

H Άρτεμις Βασιλάκη
H Άρτεμις Βασιλάκη / Φωτογραφία: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΚΟΛΟΣ

Η Άρτεμις Βασιλάκη ήταν εξαιρετική στον ημιτελικό του 1500μ. στο ελεύθερο γυναικών και με πανελλήνιο ρεκόρ έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

Με μια εντυπωσιακή κούρσα, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τερματίζοντας δεύτερη στη δική της σειρά και τέταρτη συνολικά, η Ελληνίδα κολυμβήτρια πήρε με άνεση την πρόκριση στον τελικό και βρίσκεται στη συζήτηση για τα μετάλλια.


Πανελλήνιο ρεκόρ για τη Βασιλάκη

Με χρόνο 16:13:81, η Άρτεμις Βασιλάκη δεν πήρε απλώς μια άνετη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, αλλά κατέρριψε και το πανελλήνιο ρεκόρ για τα 1500μ., ελεύθερο γυναικών αποδεικνύοντας την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Παράλληλα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέρριψε και το ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει στις 8 Μαΐου 2026, όταν είχε ολοκληρώσει την απόσταση σε 16:20.95.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σειρά έχει τώρα ο μεγάλος τελικός, εκεί όπου μπαίνει ως ένα από τα φαβορί, ειδικά μετά και τη σημερινή της εκπληκτική εμφάνιση.

﻿﻿﻿﻿﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ευρωπαϊκο πρωταθλημα κολυμβησης κολύμβηση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ