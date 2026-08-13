Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Η τρομερή Βασιλάκη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Άρτεμις Βασιλάκη ήταν εξαιρετική στον ημιτελικό του 1500μ. στο ελεύθερο γυναικών και με πανελλήνιο ρεκόρ έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

Με μια εντυπωσιακή κούρσα, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο γυναικών και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης.

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Τερματίζοντας δεύτερη στη δική της σειρά και τέταρτη συνολικά, η Ελληνίδα κολυμβήτρια πήρε με άνεση την πρόκριση στον τελικό και βρίσκεται στη συζήτηση για τα μετάλλια.



Πανελλήνιο ρεκόρ για τη Βασιλάκη

Με χρόνο 16:13:81, η Άρτεμις Βασιλάκη δεν πήρε απλώς μια άνετη πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης, αλλά κατέρριψε και το πανελλήνιο ρεκόρ για τα 1500μ., ελεύθερο γυναικών αποδεικνύοντας την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Παράλληλα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέρριψε και το ατομικό της ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει στις 8 Μαΐου 2026, όταν είχε ολοκληρώσει την απόσταση σε 16:20.95.

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Σειρά έχει τώρα ο μεγάλος τελικός, εκεί όπου μπαίνει ως ένα από τα φαβορί, ειδικά μετά και τη σημερινή της εκπληκτική εμφάνιση.

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