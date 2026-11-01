Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Υπάρχει... σφυγμός στη Γιουβέντους -Πρώτη και με διαφορά πλέον η Λάτσιο του Μανδά! - iefimerida.gr

Σπουδαία εντός έδρας νίκη της Γιουβέντους επί της Νάπολι με σκορ 2-0. Πρώτη η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά που επιβλήθηκε της Κάλιαρι με 2-1 στη Ρώμη.

Υπάρχει... ζωή στη Γιουβέντους. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι ήταν καλύτερη από τη Νάπολι και έτσι κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 2-0 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Serie A, δείχνοντας ότι παρά το κακό της ξεκίνημα και την κακή της εικόνα κατά καιρούς μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν η μπάλα καίει.

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Πρώτη και μάλιστα μόνη η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-1 της Κάλιαρι και έτσι εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ήττα της Ίντερ από τη Μίλαν. Βασικός και πάλι ο Έλληνας κίπερ που είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι που έγινε στη Ρώμη, όπου με αυτά από αυτό το αποτέλεσμα οι «λατσιάλι» είναι πρώτοι με 28 βαθμούς με τους Μιλανέζους του Κρίστιαν Κίβου να έχουν 25!

Στα υπόλοιπα ματς που έγιναν στην Ιταλία η Φροζινόνε ήταν ανώτερη από την Τορίνο και επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-0 συνεχίζοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις και τα ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η Τζένοα πήρε μεγάλο «διπλό» στην έδρα της Λέτσε με σκορ 2-1.

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ολοένα και πιο ψηλά η Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ βρίσκει σιγά, αλλά, σταθερά τον ρυθμό της και παίρνει σημαντικές νίκες που θα την οδηγήσουν ολοένα και πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Ligue 1 με τους Φωκαείς να παίρνουν την εντός έδρας νίκη επί της Τουλούζ με σκορ 2-0.

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Τη νίκη της αγωνιστικής πήρε το Στρασβούργο που έκανε… πλάκα με «πεντάρα» στην Οσέρ με 5-1. Η Λιόν είχε εύκολο έργο επί της Ανζέ με σκορ 2-0, ενώ η Παρί έβαλε… φωτιά στην κορυφή, επικρατώντας με σκορ 3-1 της Μονακό που μέχρι πριν από μερικές αγωνιστικές ήταν πρώτη.

Στη Γερμανία η Ουνιόν Βερολίνου έμεινε στην έδρα της στο 1-1 με την Κολωνία, ενώ η Άιντραχτ Φρανκφούρτης επιβλήθηκε άνετα εντός έδρας με σκορ 3-1 του Αμβούργου.

Στην Ισπανία ξεχωρίζει αν μη τι άλλο η εντός έδρας νίκη της Αθλέτικ Μπιλμπάο επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ με σκορ 2-1 στο ντέρμπι της χώρας των Βάσκων. Σημαντικό «διπλό» για τη Βαλένθια που επικράτησε της Έλτσε με σκορ 1-0. Νίκη και τρεις πόντοι για τη Χετάφε στη Μαδρίτη επί της Σεβίλλης με σκορ 3-1.