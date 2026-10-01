Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Παραμένει πρώτη η Ίντερ με αδιανόητη ανατροπή -Νίκη και χωρίς τον Κομπανί για την Μπάγερν - iefimerida.gr

Η Ίντερ με δύο γκολ στις καθυστερήσεις επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-1 της Φιορεντίνα και παρέμεινε πρώτη μαζί με τη Λάτσιο στην Ιταλία. Νίκη και για Μπάγερν Μονάχου.

Η Ίντερ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Φιορεντίνα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Serie A, καθώς έχανε μέχρι και το 90'. Ωστόσο, τα τέρματα των Τουράμ (90+'2) και Ζιελίνσκι (90+7') έδωσαν τη νίκη με σκορ 2-1 στο «Μεάτσα». Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα οι Μιλανέζοι παρέμειναν πρώτοι. Στην κορυφή βρίσκεται ήδη από το Σάββατο (24/10) η Λάτσιο.

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Στα υπόλοιπα ματς της Serie A η Γιουβέντους μετά την ήττα στο Τορίνο από τη Λάτσιο επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας της Λέτσε με σκορ 2-0, ενώ με το ίδιο σκορ (0-2) έφυγε νικήτρια η Μίλαν από την έδρα της Ουντιέζε. Απίθανο παιχνίδι έγινε μεταξύ της Αταλάντα με τη Φροζινόνε με τις δύο ομάδες να μένουν στο 4-4, ενώ η Τζένοα επικράτησε 1-0 της Βενέτσια.

Νίκη και για την Μπάγερν Μονάχου, καθώς επιβλήθηκε εκτός έδρας της Φράιμπουργκ με σκορ 3-1 στην σκιά της κατάρρευσης του Βινσέντ Κομπανί με τους Βαυαρούς να δείχνουν ότι μπορούν να νικήσουν ακόμα και όταν εκείνος δεν είναι δίπλα τους με τους παίκτες να αφιερώνουν στον Βέλγο τεχνικό τη νίκη. Στα υπόλοιπα ματς της Bundesliga η Χόφενχαϊμ επιβλήθηκε εντός έδρας της Μπάγερ Λεβερκούζεν με σκορ 3-0 και ας είχε κόκκινη κάρτα.

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Έπιασε κορυφή η Ρεν

Η Ρεν είναι μία από τις αποκαλύψεις στη Γαλλία. Η ομάδα που αγωνίστηκε στη League Phase του Europa League με τον ΟΦΗ, αλλά θα παίξει και απέναντι στον Ολυμπιακό, πάει από το καλό στο καλύτερο. Η ομάδα από τη Βρετάνη επικράτησε εντός έδρας του Στρασβούργου με σκορ 3-0 για την 8η αγωνιστική της Ligue 1.

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Στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής στα γαλλικά γήπεδα η Μονακό έχασε πολύτιμο έδαφος στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει ψηλά, μένοντας στο 1-1 με τη Λιλ στο «Λουί Ντε». Ισοπαλίες είχαν και τα ματς μεταξύ των Ανζέ με Λοριάν (0-0), Οσέρ με Λεμάν (1-1), Τουλούζ με Τρουά (0-0). Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ματς της χρονιάς η Μαρσέιγ επικράτησε 4-3 της Χάβρης στο «Βελοντρόμ».

Στη La Liga η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε άνετα εντός έδρας της Χετάφε με σκορ 4-0 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής. Νίκη και για τους Βάσκους της Ρεάλ Σοσιεδάδ επί της Λεβάντε με σκορ 2-1, ενώ η Ρεάλ Μπέτις έμεινε στο 0-0 με τη Θέλτα.

Στο 0-0 έμειναν Σάντερλαντ και Λιντς στο «Στάδιο του φωτός» σε ένα παιχνίδι που είχε πολλές δυνατές μονομαχίες, αλλά, ελάχιστες φάσεις για γκολ μπροστά από τις δύο εστίες.