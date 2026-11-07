Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Όλο γλύκα και... μέλι το «τρίποντο» της Έβερτον - iefimerida.gr

Η Έβερτον επικράτησε εντός έδρας της Κόβεντρι με σκορ 3-1 και έφτασε να είναι 5η μετά τη10η αγωνιστική της Premier League και να κάνει ακόμα πιο γλυκιά την... πορεία της.

Η Έβερτον φέτος μπορεί να μην ξεκίνησε τη σεζόν με μεγάλες βλέψεις και υποσχέσεις. Ωστόσο, οι παίκτες του Ντέιβιντ Μόγες κάνουν καλή και αθόρυβη δουλειά. Κάπως έτσι, μετά από δέκα αγωνιστικές στην Premier League και μετά την εντός έδρας νίκη επί της Κόβεντρι με σκορ 3-1 έχουν φτάσει να είναι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα του αγγλικού πρωταθλήματος.

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Αλλά το παιχνίδι με την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ μόνο εύκολο δεν ήταν. Ειδικά μετά το 52' όταν η Κόβεντρι πήρε το προβάδισμα. Παρόλα αυτά τα "ζαχαρωτά" γλύκαναν το παιχνίδι τους και το έδειξαν με τα δύο γκολ του Μπαρί με τον Γάλλο να φέρνει το ματς στα ίσα στο 56' και αργότερα στο 61' να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του με τον Χαλ στο 81' να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα. Εντός έδρας νίκη με σκορ 3-1 για την Τουλούζ με αντίπαλο το Στρασβούργο για τη Ligue 1.

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ανεβαίνει η Βενέτσια

Η Βενέτσια πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, επικρατώντας εντός έδρας, με σκορ 2-1 την Ουντινέζε. Νίκη και για το Αμβούργο που εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της έδρας του, αλλά και την κόκκινη που πήρε η Γκλάντμπαχ με την ομάδα του λιμανιού να επικρατεί με σκορ 3-1 στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Ένα από τα πιο βαρετά παιχνίδια της σεζόν ήταν αυτό μεταξύ της Σεβίλλης με την Αλαβές με τις δύο ομάδες να "κολλάνε" στο 0-0 και να μην δημιουργούν πολλές ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη αν και εφόσον ήταν πιο εύστοχοι σε μερικές φάσεις.