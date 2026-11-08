Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Η Ίντερ προσγείωσε απότομα την παρέα του Δουβίκα και έδειξε γιατί είναι πρωταθλήτρια - iefimerida.gr

Η Ίντερ ήταν ανώτερη και πιο αποτελεσματική και έτσι επικράτησε εντός έδρας με σκορ 2-0 της... ανερχόμενης, Κόμο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.

Η Ίντερ είναι μία από τις πιο έμπειρες και ποιοτικές ομάδες στην Ιταλία. Ωστόσο, η Κόμο έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και την συμπάθεια όλων τόσο λόγω της αποτελεσματικότητάς της, όσο και για το ποδόσφαιρο που αποδίδει, όπως με τη νίκη επί της Λανς με σκορ 9-1. Παρόλα αυτά οι «νερατζούρι» έδειξαν, γιατί ήταν και παραμένουν τα... αφεντικά στη Serie A, καθώς επιβλήθηκαν στο μεταξύ τους παιχνίδι με σκορ 2-0 για την 11η αγωνιστική.

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Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα, που ήταν βασικός και αγωνίστηκε έως το τέλος της αναμέτρησης, δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ και επί της ουσίας ποτέ δεν κατάφερε να μπει στο ματς και να κοιτάξει στα μάτια τους Μιλανέζους που έκαναν το 1-0 με τον Εσπόσιτο στο 12' και με τον Τουράμ το 2-0 στο 19' που έμεινε μέχρι και το φινάλε. Έτσι, η Ίντερ είναι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος με 28 βαθμούς και απέχει μόλις έναν από την πρωτοπόρο, Λάτσιο, του Χρήστου Μανδά.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έλαβαν χώρα στη Serie A στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A η Φιορεντίνα έμεινε στο 2-2 με τη Γιουβέντους. Η Μίλαν εκμεταλλεύτηκε τις καλές τις φάσεις και επιβλήθηκε εκτός έδρας της Τζένοα με σκορ 2-0. Η Αταλάντα δείχνει ότι πατάει καλύτερα στα πόδια της και το έδειξε, επικρατώντας εκτός έδρας με σκορ 1-0 της Μόντσα.

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Οι «Ευρωπαίες» στη Γερμανία έκαναν το... χρέος τους

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν, Χόφενχαϊμ και η Φράιμπουργκ παρά την κούραση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κατάφεραν να ξεπεράσουν με σχετική άνεση τα εμπόδια που βρήκαν μπροστά τους. Αρχικά η Λεβερκούζεν επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 2-1 της Κολωνίας με τα γκολ των Γκαρσία (7') και Σικ (80') οι γηπεδούχοι απλά μείωσαν στο 90' με τον Μάλα.

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Η αντίπαλος των ΟΦΗ και Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της έδρας της για να νικήσει εντός έδρας 2-1 της Σάλκε με τα τέρματα των Ασλάνι (10'), Λεμπερλέ (26') με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο τέλος με τον Αντάμου στο 81'.Η τρίτης της παρέας επιβλήθηκε εντός έδρας 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου με τα γκολ των Κεντίρα (57') και Σουζούκι (67').

Η Λιλ έβαλε… φρένο στις απαιτήσεις και την πορεία της Ρεν με τους «λιλουά» να επικρατούν εκτός έδρας με σκορ 2-1. Η Νις πήρε σημαντικό «διπλό» στην έδρα της Ανζέ με σκορ 2-0. Η Μπρεστ εκμεταλλεύτηκε την κούραση και τις χαμένες ευκαιρίες της Λιόν και επικράτησε με σκορ 2-0, δείχνοντας ότι όποιος δεν την πάρει στα σοβαρά μπορεί να έχει άσχημα… ξεμπερδέματα.

Η Λοριάν ήταν ανώτερη από τη Χάβρη με τους «μπακαλιάρους» να παίρνουν την εκτός έδρας νίκη με σκορ 2-0. Η Λε Μαν με τη Μονακό «κόλλησαν» στο 1-1, ενώ η Μαρσέιγ πήρε ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό «διπλό» επί της Λανς με σκορ 2-1.

Τώρα όσον αφορά τα ματς στην Ισπανία η Ρεάλ Μπέτις επέστρεψε στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις, μετά την ήττα από την Μπορούσια Ντόρτμουντ, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-0 της Έλτσε. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν πιο εύστοχη και αποφασιστική και με τη δύναμη της έδρας της νίκησε εντός έδρας 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

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Στο Βίγκο η Θέλτα με τη Λεβάντε δεν έπαιξαν ούτε τόσο καλά, ούτε τόσο επιθετικά με το ματς να έχει ελάχιστες καλές στιγμές και τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0. Τέλος η Βιγιαρεάλ επιβλήθηκε με σχετική άνεση της Χετάφε με σκορ 2-0.