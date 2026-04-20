Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Άντεξε η Γουέστ Χαμ του Μαυροπάνου και κάνει την Τότεναμ να ανησυχεί -Βαθμός για τη Λέτσε στη Serie A - iefimerida.gr

Κρίσταλ Πάλας και Γουέστ Χαμ ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, σε ματς που δυσκολεύει την Τότεναμ.

Η 33η αγωνιστική της Premier League έληξε με… ειδήσεις. Το 0-0 στην έδρα της Πάλας, απέναντι στη Γουέστ Χαμ έφερε τον πρώτο μαθηματικό υποβιβασμό, μιας και η Γουλβς των 17 πόντων δεν προλαβαίνει πλέον να σωθεί.

Σε ένα αποτέλεσμα που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή της Τότεναμ, που θα ήθελε ήττα της Γουέστ Χαμ. Η απόσταση των δύο ομάδων είναι πλέον δύο βαθμοί, με τους «Λονδρέζους» να παραμένουν στην επικίνδυνη ζώνη.

Πολύ καλός σε όλη τη διάρκεια του ματς ο Ντίνος Μαυροπάνος, που είχε μία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος με κεφαλιά.

Η Γουέστ Χαμ ήταν αυτήν που καιγόταν για βαθμούς, με τις δύο ομάδες να μη βρίσκουν τρόπο να σκοράρουν. Η Κρίσταλ Πάλας απείλησε με τον Μπρέναν Τζόνσον, αλλά η κεφαλιά του πέρασε αρκετά άουτ.

Η καλύτερη στιγμή του ημιχρόνου ήρθε από τον Ντίνο Μαυροπάνο. Ο διεθνής στόπερ προσπάθησε να σκοράρει ξανά με το κεφάλι, αλλά ο Χέντερσον ήταν έτοιμος να αντιδράσει στο 44'.

Το μοτίβο δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Καμία ομάδα δεν… ξεμύτισε, με τη Γουέστ Χαμ να δείχνει πως συμβιβάζεται ακόμα και αν πάρει τον έναν βαθμό. Οι κινήσεις των δύο προπονητών ήταν και αυτές προς αυτήν την κατεύθυνση, με τους γηπεδούχους να σκοράρουν στο 83', αλλά το γκολ να ακυρώνεται για χέρι του Ματετά.

Με τις δύο ομάδες να μένουν χωρίς σκορ ως το φινάλε.

Σημαντικό βαθμό απέναντι στη Φιορεντίνα η Λέτσε για τη Serie A

Η ανάγκη της Λέτσε για βαθμούς, οδήγησε τους γηπεδούχους στην ισοφάριση απέναντι στη Φιορεντίνα, για την 33η αγωνιστική της Ιταλίας. Οι γηπεδούχοι με τον πόντο που εξασφάλισαν, έπιασαν την Κρεμονέζει αλλά παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού, όντας 18οι στην ισοβαθμία.

Το σκορ για τη Φιορεντίνα άνοιξε ο Τζακ Χάρισον στο 30', μετά την εκπληκτική πάσα του Ρολάντο Μαντράγκορα, με ένα σουτ στην αριστερή γωνία.

Η απάντηση ήρθε από τον Τιάγκο Γκάμπριελ στο 71', με κεφαλιά από κόρνερ για να ισοφαρίσει σε 1-1, που ήταν και το τελικό σκορ.