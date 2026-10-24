Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: «Διπλός» Δουβίκας υπέγραψε τη νίκη της Κόμο, ματσάρα με έξι γκολ στο Νάπολι - Ρόμα - iefimerida.gr

Με δύο γκολ του Δουβίκα η Κόμο λύγισε τη Σασουόλο (2-0), ενώ Νάπολι και Ρόμα πρόσφεραν ένα απίθανο θρίλερ έξι τερμάτων (3-3).

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να... πυροβολεί κατά ριπάς στα ιταλικά γήπεδα, οδηγώντας την Κόμο σε ακόμη μία νίκη (2-0), αυτή τη φορά απέναντι στη Σασουόλο, με δύο προσωπικά του τέρματα. Την ίδια στιγμή, Νάπολι και Ρόμα πρόσφεραν άφθονο θέαμα σε μία αναμέτρηση που τα είχε όλα, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες με το εντυπωσιακό 3-3.

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Από το υπόλοιπο πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ξεχώρισαν η νίκη της Ντόρτμουντ επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1-0), το σπουδαίο διπλό της Βιγιαρεάλ στην έδρα της Βαλένθια (1-2), αλλά και οι επικρατήσεις των Λανς, Λάτσιο και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Δουβίκας «καθάρισε» για την Κόμο, απίθανη ματσάρα στη Νάπολη

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία με τη φανέλα της Κόμο, οδηγώντας την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας στη νίκη με 2-0 απέναντι στη Σασουόλο. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Κακερέτ, ενώ στο 60' εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Καϊκί και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Με αυτό το «ντοπιέτα», ο 27χρονος έφτασε τα πέντε γκολ στη Serie A και τα οκτώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, Νάπολι και Ρόμα πρόσφεραν ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό «ροντέο», μένοντας στο 3-3. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στους Ανγκισά (28') και ΜακΤόμινεϊ (48'), ωστόσο οι «τζιαλορόσι» επέστρεψαν με τους Σουλέ (69') και Μπαλέρντι (74'). Ο ΜακΤόμινεϊ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Νάπολι στο 83', όμως ο Μπαλέρντι «χτύπησε» ξανά στο 89', ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ανατροπή και χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του.

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Ο Μπάιερ λύτρωσε την Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ, οι Βεστφαλοί βρήκαν τη λύση στο 80ό λεπτό, όταν ο Μαξιμίλιαν Μπάιερ σκόραρε έπειτα από ασίστ του Μπέλινγκχαμ, χαρίζοντας το πολύτιμο τρίποντο στην ομάδα του Νίκο Κόβατς.

Απόδραση της Βιγιαρεάλ από το «Μεστάγια»

Η Βιγιαρεάλ πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Βαλένθια (1-2), ολοκληρώνοντας την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Ο Πεπέλου άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 38', όμως ο Φρίμαν ισοφάρισε στο 69'. Παρά την αποβολή του Γκέιγ στο 79', το «κίτρινο υποβρύχιο» βρήκε το γκολ της νίκης με τον Μικαουτάτζε στο 90+6'.

Η Λανς λύγισε την Παρί FC

Η Λανς επικράτησε με 2-1 της Παρί FC, σε μία αναμέτρηση με αρκετή ένταση. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Κολεόσο (45+2'), ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με τον Φλοριάν Τοβέν, ο οποίος ισοφάρισε στο 63', προτού η Λανς ολοκληρώσει την ανατροπή.

Η Λάτσιο πήρε το τρίποντο απέναντι στην Πάρμα

Η Λάτσιο συνέχισε την ανοδική της πορεία, επικρατώντας με 2-1 της Πάρμα στο «Ολίμπικο». Ο Κένεθ Τέιλορ άνοιξε το σκορ στο 50', ενώ ένα αυτογκόλ του Ντιέγκο Κάρλος στο 58' έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Η Πάρμα μείωσε με τον Λοντάνι στις καθυστερήσεις (90+5'), χωρίς να αποφύγει την ήττα.

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Η Ατλέτικο λύγισε τη Λα Κορούνια

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε μία ακόμη σημαντική νίκη στο ισπανικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 της Λα Κορούνια στο «Μετροπολιτάνο». Ο Χουλιάν Άλβαρες βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 48ο λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, που πρόσθεσε ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της.