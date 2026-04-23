Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Η Λάτσιο έκανε την ανατροπή και έκλεισε ραντεβού στον τελικό με την Ίντερ! - iefimerida.gr

Ευρωπαϊκά Κύπελλα: Η Λάτσιο έκανε την ανατροπή και έκλεισε ραντεβού στον τελικό με την Ίντερ!

Στιγμιότυπο από το παιχνίδι Αταλάντα-Λάτσιο / Φωτογραφία: AP
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μότα, η Λάτσιο επικράτησε της Αταλάντα στη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας της Λάτσιο ήταν ο απόλυτος ήρωας της αναμέτρησης, καθώς σταμάτησε τέσσερις εκτελέσεις των «μπεργκαμάσκι», οδηγώντας τους «λατσιάλι» σε μία από τις πιο δραματικές προκρίσεις της σεζόν.

Η επική πρόκριση της Λάτσιο στα πέναλτι

Το 0-1 ο Ρομανιόλι στο 84΄ για την Λάτσιο και το 1-1 ο Πάσαλιτς στο 86′ για την Αταλάντα. Στα πέναλτι σκόραρε για το 1-0 ο Ρασπαντόρι για να πιάσει ο Μότα τα τέσσερα πέναλτι των Σκαμάκα, Τζαπακόστα, Πάσαλιτς και Ντε Κετελάρε. Το 1-1 στο τρίτο πέναλτι ο Ίσακσεν και το 1-2 στο τέταρτο πέναλτι ο Τέιλορ.

Η διαδικασία εξελίχθηκε σε προσωπικό σόου του Μότα, ο οποίος χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με 2-1 και το εισιτήριο για τον τελικό της 13ης Μαΐου στο «Ολίμπικο».

