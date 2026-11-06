Europa League: Το θαύμα της Φερεντσβάρος και η «μαχαιριά» στη Μίλαν -Μια ιστορία πολιτικής αντιπαλότητας και ποδοσφαιρικής λογικής [βίντεο] - iefimerida.gr

Το «θαύμα» της Φερεντσβάρος αποτελεί μία συναρπαστική ιστορία ανθεκτικότητας, πολιτικής αντιπαλότητας και ολικής επαναφοράς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο σύλλογος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1899 στην εργατική συνοικία του Φραγκίσκου (Ferencváros) στη Βουδαπέστη, εξελίχθηκε στην πιο επιτυχημένη ομάδα της Ουγγαρίας και σήμερα πρωταγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη και στο Europa League.

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Αν όλα αυτά είναι πιθανό να μην τα γνώριζαν στο Μιλάνο, σίγουρα όμως τα έμαθαν με το παραπάνω μετά τη νίκη των Ούγγρων επί της Μίλαν με 2-0 μέσα στο Σαν Σίρο για το Europa League. Μια «μαχαιριά» στην 5η στην Seria A και το κυριότερο, 28η στη League Phase του Europa League ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ

Η ιστορική προίκα είναι σίγουρα βαριά για τη Φερεντσβάρος, η οποία τη δεκαετία του 1960, έζησε τη δική της «χρυσή εποχή» στο ποδόσφαιρο. Με ηγέτη τον θρυλικό Φλόριαν Άλμπερτ, τον μοναδικό Ούγγρο ποδοσφαιριστή που έχει κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα, ο σύλλογος πέτυχε κάτι που καμία άλλη ουγγρική ομάδα δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα: κατέκτησε το Κύπελλο Εκθέσεων το 1965, τη διοργάνωση πρόδρομο του Κυπέλλου UEFA/Europa League, επικρατώντας μάλιστα τη Γιουβέντους με 1-0 μέσα στο Τορίνο.

Σύμβολο αντικαθεστωτικής και εθνικιστικής αντίστασης στη χώρα

Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Ουγγαρία, η Φερεντσβάρος απέκτησε έντονο αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Ενώ άλλες ομάδες της Βουδαπέστης ελέγχονταν από τον στρατό (Χόνβεντ) ή την αστυνομία (ΜΤΚ), η Φερεντσβάρος θεωρούνταν το μεγαλύτερο σύμβολο αντικαθεστωτικής και εθνικιστικής αντίστασης στη χώρα. Υπέστη διώξεις, αλλαγή χρωμάτων και μετονομασίες, επειδή θεωρούνταν από το καθεστώς ως «φωλιά» αντιφρονούντων.

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Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο σύλλογος βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής λόγω τεράστιων χρεών και κακοδιαχείρισης. Το 2006, σε μια μαύρη σελίδα για την ιστορία της, η ομοσπονδία απέβαλε τη Φερεντσβάρος στη δεύτερη κατηγορία λόγω οικονομικών παρατυπιών. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα υποβιβάστηκε, και χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια σκληρής προσπάθειας για να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία το 2009.

Από την χρεοκοπία στο απόλυτο ρεκόρ στο Europa League

Σήμερα, η Φερεντσβάρος δεν είναι απλώς μια ομάδα που ξεπέρασε τη χρεοκοπία, αλλά ένας σύγχρονος, οικονομικά εύρωστος ευρωπαϊκός οργανισμός που κοιτάζει στα μάτια τα μεγαθήρια της ηπείρου.

Είναι μία από τις τρεις ομάδες -η Μπενφίκα και η Μπόρνμουθ είναι οι άλλες δύο- με απόλυτο ρεκόρ στο Europa League και η ιστορία της παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Παραμένει αήττητη εδώ και 21 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αν κερδίσει το παιχνίδι με τη Χόνβεντ που χρωστάει, θα βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας του ουγγρικού πρωταθλήματος.

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Η ανάληψη της προεδρίας από τον μετέπειτα βουλευτή Γκάμπορ Κουμπάτοφ

Το πραγματικό «θαύμα» της Φερεντσαβάρος ξεκίνησε το 2010 με την πολιτική αλλαγή στη χώρα και την ανάληψη της προεδρίας του συλλόγου από τον Γκάμπορ Κουμπάτοφ. Στέλεχος του κόμματος του Βίκτορ Όρμπαν- μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ουγγαρίας σε δύο περιόδους (1998–2002 και 2010–2026)- ξεκίνησε ένα γιγαντιαίο κρατικό και ιδιωτικό επενδυτικό πλάνο για τις ποδοσφαιρικές υποδομές. Επί των ημερών του χτίστηκε το υπερσύγχρονο γήπεδο Groupama Aréna και αναβαθμίστηκαν πλήρως οι ακαδημίες.

Υπό την καθοδήγηση προσωπικοτήτων όπως ο Σεργκέι Ρεμπρόφ ή ο Ρόι Κιν η Φερεντσβάρος κυριάρχησε απόλυτα εντός συνόρων φτάνοντας πλέον τα 36 πρωταθλήματα. Παράλληλα, επέστρεψε μόνιμα στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Champions League και Europa League).

Η σχέση του με τους οργανωμένους οπαδούς και η διαμάχη

Ο Γκάμπορ Κουμπάτοφ βρίσκεται στη διοίκηση της Φερεντσβάρος από το 2010, αλλά έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου. Υπό την ηγεσία του, η ομάδα έχει κατακτήσει οκτώ τίτλους πρωταθλήματος Ουγγαρίας. Η προσωπική του διαδρομή είναι αρκετά ξεχωριστή. Ο νεαρός που ήταν τακτικός θαμώνας στον «Τομέα 2» (Sector 2), το τμήμα της εξέδρας που καταλαμβάνουν οι οργανωμένοι οπαδοί (ultras), το 2006, εξελέγη βουλευτής με το Fidesz, το κόμμα του Βίκτορ Όρμπαν. Παρά το παρελθόν του στις κερκίδες, η σχέση του με τους οργανωμένους οπαδούς της Φερεντσβάρος δεν ήταν πάντα ομαλή.

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Το 2014., ο Κουμπάτοφ εισήγαγε βιομετρικό σύστημα ελέγχου (σκανάρισμα παλάμης) στην είσοδο του σταδίου για να πατάξει τον ρατσισμό και τη βία των χούλιγκαν. Αν και οι οργανωμένοι οπαδοί («Sector 2») απείχαν για περισσότερα από τρία χρόνια, τελικά βρέθηκε συμβιβαστική λύση και η επιστροφή τους μετέτρεψε την έδρα της ομάδας σε απόρθητο κάστρο. Με τη στήριξή τους, η Φερεντσβάρος κατέκτησε επτά συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Συνολικό μισθολογικό κόστος χαμηλότερο από τις απολαβές του Γκονσάλο Ράμος

Για να γίνει κατανοητή η σημασία της νίκης της Φερεντσβάρος επί της Μίλαν έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση της «La Gazzetta dello Sport» και η παράθεση ορισμένων στοιχείων για την ουγγρική ομάδα.

Οι ακαθάριστες απολαβές του επιθετικού της Μίλαν, Γκονσάλο Ράμος, ύψους 12,8 εκατ. ευρώ (7 εκατ. ευρώ καθαρά, συν τα μπόνους), ισοδυναμούν με το συνολικό μισθολογικό κόστος ολόκληρης της Φερεντσβάρος. Το άθροισμα των μισθών όλων των παικτών του ουγγρικού συλλόγου ανέρχεται στα 11 εκατ. ευρώ.

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Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της είναι ο Ναμπί Κεϊτά -γνωστός από το πέρασμά του από τη Λίβερπουλ, ο οποίος αποδέχθηκε συμβόλαιο ύψους λίγο πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ (μικτά) ανά σεζόν, αναζητώντας μια αγωνιστική αναγέννηση στον σύλλογο με το μεγαλύτερο μισθολόγιο στο ουγγρικό πρωτάθλημα.

Ο Σέρβος μέσος Μπιρμάντσεβιτς –πρώην παίκτης της Σπάρτα Πράγας και της Χετάφε, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι– αμείβεται με κάτι λιγότερο. Παράλληλα, ο επιτελικός μέσος Ζακαριάσεν λαμβάνει περίπου 700.000 ευρώ και έχει πετύχει τρία γκολ μέχρι στιγμής, όσα και ο Αλφάντζο Σισέ.

Συνεπώς, όσον αφορά τις απολαβές, δεν υπάρχει κανένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των «Ροσονέρι» και της Φερεντσβάρος. Κι όμως, οι Ούγγροι έχουν κερδίσει όλα τα παιχνίδια τους, ενώ η Μίλαν έχει συγκεντρώσει μόλις τρεις βαθμούς.

Αντικαταστάτης του Ρόι Κιν ο προπονητής της πρωταθλήτριας

Προπονητής της Φερεντσβάρος είναι ο 47χρονοις Μπάλαζ Μπόρμπελι με καταγωγή από τη Ντουνάισκα Στρέντα μια στην περιφέρεια Τρνάβα και αποτελεί το σημαντικότερο πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της ουγγρικής εθνικής μειονότητας στη Σλοβακία. Ήρθε στην ομάδα το φετινό καλοκαίρι από την πρωταθλήτρια Γκιόρ, αντικαθιστώντας τον Ρόι Κιν.

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Αποκάλυψε ότι ούτε ο ίδιος γνωρίζει πως η Φερεντσβάρος νίκησε μια ομάδα που έχει κατακτήσει επτά φορές το Champions League και έχει αξία 13 φορές μεγαλύτερη από τη δική του. «Ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιον τομέα ξεπεράσαμε τον αντίπαλό μας. Είχαμε το αγωνιστικό μας πλάνο· προετοιμαστήκαμε για κάθε πιθανή διάταξη, καθώς γνωρίζαμε ότι θα άλλαζαν τακτικά συστήματα. Είχαμε μια ξεκάθαρη στρατηγική για το πώς να αντιδράσουμε σε κάθε περίπτωση. Προετοιμαστήκαμε για τις μεταβάσεις (transitions), οπότε η ομάδα έφτασε εδώ καλά προετοιμασμένη και με κίνητρο — και το απέδειξε», είπε μεταξύ άλλων.