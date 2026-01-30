Europa League: Η τελική βαθμολογία των ομάδων -Σε ποιες θέσεις τερμάτισαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η League Phase του Europa League, με τις πρώτες οκτώ ομάδες της βαθμολογίας να εξασφαλίζουν την πρόκριση για τη φάση των «16», αποφεύγοντας έτσι τον ενδιάμεσο γύρο των playoffs.

Την οκτάδα είχαν εξασφαλίσει εξαρχής Λιόν και Άστον Βίλα με Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα να ακολουθούν. Οι εν λόγω οκτώ, θα περιμένουν την ολοκλήρωση των playoffs, προκειμένου να μάθουν τους αντιπάλους τους στα ματς του Μαρτίου.

Οι ομάδες της οκτάδας

Λιόν

Άστον Βίλα

Μίντιλαντ

Μπέτις

Πόρτο

Μπράγκα

Φράιμπουργκ

Ρόμα

Οι δύο ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, τερμάτισαν στην 17η και την 20ή θέση αντίστοιχα, συνεχίζοντας στα playoffs του θεσμού.

Από εκεί και πέρα, η Ρόμα κατάφερε να μπει στην οκτάδα μετά την ισοπαλία στο ΟΑΚΑ.

Στα πιο χαμηλά, Γιουνγκ Μπόις, Ζάλτσμπουργκ, Βασιλεία και Φέγενορντ έμειναν εκτός συνέχειας, με Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λουντογκόρετς και Μπραν να προκρίνονται στα νοκ άουτ.

Η τελική βαθμολογία

1. Λιόν 21 (18-5)

2. Άστον Βίλα 21 (14-6)

3. Μίντιλαντ 19 (18-8)

4. Μπέτις 17 (13-7)

5. Πόρτο 17 (13-7)

6. Μπράγκα 17 (11-5)

7. Φράιμπουργκ 17 (10-4)

8. Ρόμα 16 (13-6)

9. Γκενκ 16 (11-7)

10. Μπολόνια 15 (14-7)

11. Στουτγκάρδη 15 (15-9)

12. Φερεντσβάρος 15 (12-11)

13. Νότιγχαμ Φόρεστ 14 (15-7)

14. Βικτόρια Πλζεν 14 (8-3)

15. Ερυθρός Αστέρας 4 (7-6)

16. Θέλτα 13 (15-11)

17. ΠΑΟΚ 12 (17-14)

18. Λιλ 12 (12-9)

19. Φενέρμπαχτσε 12 (10-7)

20. Παναθηναϊκός 12 (11-9)

21. Σέλτικ 11 (13-15)

22. Λουντογκόρετς 10 (12-15)

23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 (12-16)

24. Μπραν 9 (9-11)

25. Γιουνγκ Μπόις 9 (10-16)

26. Στουρμ Γκρατς 7 (9-16)

27. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (9-16)

28. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 (6-14)

29. Φέγενορντ 6 (11-15)

30. Βασιλεία 6 (9-13)

31. Ζάλτσμπουργκ 6 (10-15)

32. Ρέιντζερς 4 (5-14)

33. Νις 3 (7-15)

34. Ουτρέχτη 1 (5-15)

35. Μάλμε 1 (4-15)

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2-22)