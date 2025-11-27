Europa League: «Τρίποντο» κόντρα στη σκληροτράχηλη Στουρμ Γκρατς αναζητεί απόψε ο Παναθηναϊκός - iefimerida.gr

Ευρωπαϊκή μάχη απόψε (22:00) για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κοντράρεται με τη Στουρμ Γκρατς, αναζητώντας πρώτη εντός έδρας νίκη του στη League Phase του Europa League, που θα τον φέρει σε θέση ισχύος για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Τα δύο μεγάλα «διπλά» του «τριφυλλιού», στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0), έχουν δώσει έναν «αέρα» στους «πράσινους», κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ), όμως για να «εξαργυρωθούν» βαθμολογικά, θα πρέπει οι «πράσινοι» να πάρουν το «τρίποντο» απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές Αυστρίας, που θωρούνται ως μία απ’ τις πιο «σκληρές» ομάδες της διοργάνωσης.

Το πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τον Ράφα Μπενίτεθ έχει να κάνει με τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής, όπου θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μανώλης Σιώπης (3 κίτρινες), ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε τεράστια προσπάθεια για να δώσει το «παρών», παρότι ταλαιπωρείται από μια φλεγμονή στον αστράγαλο μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Σε κάθε περίπτωση, φανέλα βασικού θα πάρει κι ο Άνταμ Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αν παίξει ο Τσιριβέγια, ο Σλοβένος θα πάει στο «8», με τον Μπακασέτα στο «10» και τον Τζούριτσιτς στο αριστερό «φτερό». Αν δεν ξεκινήσει και έρθει ως έξτρα επιλογή απ’ τον πάγκο, στο «6» θα παίξει ο Τσέριν, με τον Μπακασέτα στο «8» και τον Τζούριτσιτς στο «10».

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, που ξεπέρασε την ίωση, αναμένεται να πάρει τη θέση του τραυματία Αλμπάν Λαφόν κάτω απ’ τα δοκάρια, με τον Γιάννη Κώτσιρα να επιστρέφει δεξιά, τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς να διατηρεί τη θέση του αριστερά και τους Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και Αχμέντ Τουμπά να συνθέτουν ξανά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στα «φτερά» της επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσουν οι Ματέους Τετέ και Ανάς Ζαρουρί (ή ο Τζούριτσιτς, ανάλογα με το αν θα παίξει απ' την αρχή ο Τσιριβέγια), ενώ τη θέση στην κορυφή της επίθεσης διεκδικούν με τις ίδιες πιθανότητες οι Μίλος Πάντοβιτς και Κάρολ Σφιντέρσκι.

Στην αποστολή επέστρεψε -πέραν του Κώτσιρα- και ο Ντάβιντε Καλάμπρια μετά από απουσία σχεδόν τριών εβδομάδων λόγω θλάσης στον δικέφαλο μηριαίο μυ, ενώ «μπήκαν» για πρώτη φορά ο 16χρονος γκολκίπερ (βασικός της Κ17) Χρήστος Γείτονας κι ο 18χρονος επιθετικός Σωτήρης Τερζής, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν με την Κ19 του Παναθηναϊκού και πρόσφατα υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του.

Αναλυτικά, την αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς συγκροτούν οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής και Γείτονας.

Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί ο Ιταλός Σιμόνε Σότσα, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ντάβιντε Ιμπεριάλε, Καλέντ Μπαχρί και 4ο Λούκα Τζουφέρλι. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Βαλέριο Μαρίνι και AVAR Ντανιέλ Ντοβέρι.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το CosmoteSports 4HD.