Europa League: Σπουδαία νίκη της Φερεντσβάρος μέσα στο Μιλάνο -«Διπλό» με ανατροπή για την Μπόρνμουθ [βίντεο] - iefimerida.gr

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Φερεντσβάρος επί της Μίλαν με σκορ 2-0. Σημαντικό «διπλό» και μάλιστα με ανατροπή για την Μπόρνμουθ επί της Σπάρτα Πράγας με 3-1 για την 4η αγωνιστική του Europa League.

To... τρένο της Φερεντσβάρος πέρασε και από το Μιλάνο! Η ομάδα από την Ουγγαρία δεν αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κόντρα στη Μίλαν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει μέσα στο «Σαν Σίρο» με σκορ 2-0 και να συνεχίσει μόνο με νίκες την πορεία της στη League Phase του Europa League, έχοντας το απόλυτο σε τέσσερις αγωνιστικές. Τα γκολ για τους Μαγυάρους σημείωσε ο Λένι Τζόσεφ (52',66').

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Ωστόσο, δεν είναι η μόνη. Κάτι ανάλογο κάνει και η Μπόρνμουθ. Τα «κεράσια» ναι μεν αντιμετώπισαν πολλές και σημαντικές δυσκολίες στην Πράγα κόντρα στη Σπάρτα, όμως, επιβλήθηκαν με σκορ 3-1 με τους Τσέχους να παίζουν με πολλά λεπτά με δέκα παίκτες και αυτό αν μη τι άλλο τους επηρέασε σημαντικά. Τα γκολ της νίκης για τους Άγγλους που έχουν τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές σημείωσαν οι: Άνταμς (57'), Εβανίλσον (81') και ο Ράγιαν (90'). Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 30΄με τον Σινγκάτε, αλλά, αυτό από μόνο του δεν έφτανε.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα τόσο η Μπόρνμουθ, όσο και η Φερεντσβάρος είναι στην κορυφή της League Phase του Europa League, έχοντας 12 βαθμούς με τον Ολυμπιακό να είναι στου 10 και να έχει δική του την τρίτη θέση με την Μπενφίκα να είναι στους 9 βαθμούς, έχοντας όμως ένα ματς λιγότερο -για την ώρα-.

Europa League: Δεν σταματάει με τίποτα η Ναϊμέγκεν

Επίδειξη δύναμης έκανε η Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ομόνοαι. Οι Κύπριοι ξεκίνησαν καλύτερα και πιο δυνατά και έτσι πήραν το προβάδισμα με τον Ντιόνι στο 23'. Ωστόσο, τα γκολ των Λίνσεν (50', 76') και Μπίσχοφ (74') έκαναν τη διαφορά. Σπουδαία εντός έδρας νίκη για την Άντερλεχτ επί της Σάλτσμπουρκ με σκορ 2-0 με ήρωες τους Αούγκινστον και Γουίνκλερ στο 90'.

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Στη Βουλγαρία η Λέφσκι Σόφιας ναι μεν ήταν καλύτερη σε σχέση με τη Γιαγκελόνια και λίγο πριν το τέλος πήρε την εντός έδρας νίκη με σκορ 1-0 χάρη στο τέρμα του Στογιάτσοφ στο 83'. Στη χώρα των Βάσκων η Ρεάλ Σοσιεδάδ υποδέχτηκε τη Λιόν με τις δύο ομάδες να «κολλάνε» στο 1-1. Οι Ισπανοί πήραν το προβάδισμα στο 26' με τον Όσκαρσον, αλλά, ο Τολισό στο 55' ήταν αυτός που έφερε το ματς στα ίσα με το σκορ να μένει έτσι ως το τέλος.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Λίλεστρομ πήρε η Πλζεν με σκορ 1-0. Στο Νότιο Λονδίνο η Κρίσταλ Πάλας υποδέχτηκε τη Χόφενχαϊμ με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1. Οι Γερμανοί πήραν το προβάδισμα στο 7' με τον Πρας, αλλά, οι Άγγλοι είχαν την τελευταία κουβέντα που βγήκε από το στόμα του Καμάντα στο 90+1'.