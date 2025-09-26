Europa League: Πρώτος στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός -Αναλυτικά το πρόγραμμα - iefimerida.gr

Η τρομερή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις στη League Phase του Europa League, έφερε το Τριφύλλι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ που επιβλήθηκε με 3-1 της Φενέρμπαχτσε την Τετάρτη (24/9). Στο -2 από τους «πράσινους», αλλά στην 22η θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει πρώτος χάρη στο 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη της Ελβετίας και μία εβδομάδα προτού υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ίγκλις στο ΟΑΚΑ (2/10, 19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa.

Με τη σειρά του, ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» (0-0) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη (24/9) στην Τούμπα, ξεκινώντας με έναν πόντο το... κυρίως μενού της διοργάνωσης και τώρα, θα δοκιμαστεί στο Βίγκο κόντρα στην ισπανική Θέλτα την Πέμπτη (2/10, 22:00).

Europa League: Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Η 1η αγωνιστική

Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1

Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2

Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0

Νις - Ρόμα 1-2

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1

Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 0-1

Λιλ - Μπραν 2-1

Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0

Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4

Ουτρέχτη - Λιόν 0-1

Ρέιντζερς - Γκενκ 0-1

Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 0-1

Στουτγκάρδη - Θέλτα 2-1

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 1-1

Η βαθμολογία

﻿1. Παναθηναϊκός 4-1 3

2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 3

3. Μίντιλαντ 2-0 3

4. Λουντογκόρετς 2-1 3

5. Ρόμα 2-1 3

6. Φράιμπουργκ 2-1 3

7. Λιλ 2-1 3

8. Στουτγκάρδη 2-1 3

9. Στεάουα 1-0 3

10. Γκενκ 1-0 3

11. Λιόν 1-0 3

12. Πόρτο 1-0 3

13. Άστον Βίλα 1-0 3

14. Μπράγκα 1-0 3

15. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 1

16. Μπέτις 2-2 1

17. Σέλτικ 1-1 1

18. Πλζεν 1-1 1

19. Ερυθρός Αστέρας 1-1 1

20. Φερεντσβάρος 1-1 1

21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 1

22. ΠΑΟΚ 0-0 1

23. Βασιλεία 1-2 0

24. Μπραν 1-2 0

25. Θέλτα 1-2 0

26. Μάλμε 1-2 0

27. Νις 1-2 0

28 Μπολόνια 0-1 0

29. Φέγενορντ 0-1 0

30. Γκο Αχέντ 0-1 0

31. Ρέιντζερς 0-1 0

32. Ζάλτσμπουργκ 0-1 0

33. Ουτρέχτη 0-1 0

34. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0

35. Στουρμ Γκρατς 0-2 0

36. Γιουνγκ Μπόις 1-4 0



Η 2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου)