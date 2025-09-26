 Europa League: Πρώτος στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός -Αναλυτικά το πρόγραμμα - iefimerida.gr
Europa League: Πρώτος στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός -Αναλυτικά το πρόγραμμα

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας
Ο Παναθηναϊκός διέλυσε την Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας / Φωτογραφία AP
Η τρομερή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις στη League Phase του Europa League, έφερε το Τριφύλλι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ που επιβλήθηκε με 3-1 της Φενέρμπαχτσε την Τετάρτη (24/9). Στο -2 από τους «πράσινους», αλλά στην 22η θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός φιγουράρει πρώτος χάρη στο 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη της Ελβετίας και μία εβδομάδα προτού υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ίγκλις στο ΟΑΚΑ (2/10, 19:45) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa.

Με τη σειρά του, ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» (0-0) απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Τετάρτη (24/9) στην Τούμπα, ξεκινώντας με έναν πόντο το... κυρίως μενού της διοργάνωσης και τώρα, θα δοκιμαστεί στο Βίγκο κόντρα στην ισπανική Θέλτα την Πέμπτη (2/10, 22:00).

Europa League: Τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και η βαθμολογία

Η 1η αγωνιστική

  • Μίντιλαντ - Στούρμ Γκρατς 2-0
  • ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
  • Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ 1-1
  • Μάλμε - Λουντογκόρετς 1-2
  • Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
  • Μπράγκα - Φέγενορντ 1-0
  • Νις - Ρόμα 1-2
  • Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε 3-1
  • Φράιμπουργκ - Βασιλεία 2-1
  • Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα 0-1
  • Λιλ - Μπραν 2-1
  • Άστον Βίλα - Μπολόνια 1-0
  • Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4
  • Ουτρέχτη - Λιόν 0-1
  • Ρέιντζερς - Γκενκ 0-1
  • Σάλτσμπουργκ - Πόρτο 0-1
  • Στουτγκάρδη - Θέλτα 2-1
  • Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 1-1

Η βαθμολογία

﻿1. Παναθηναϊκός 4-1 3
2. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-1 3
3. Μίντιλαντ 2-0 3
4. Λουντογκόρετς 2-1 3
5. Ρόμα 2-1 3
6. Φράιμπουργκ 2-1 3
7. Λιλ 2-1 3
8. Στουτγκάρδη 2-1 3
9. Στεάουα 1-0 3
10. Γκενκ 1-0 3
11. Λιόν 1-0 3
12. Πόρτο 1-0 3
13. Άστον Βίλα 1-0 3
14. Μπράγκα 1-0 3
15. Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 1
16. Μπέτις 2-2 1
17. Σέλτικ 1-1 1
18. Πλζεν 1-1 1
19. Ερυθρός Αστέρας 1-1 1
20. Φερεντσβάρος 1-1 1
21. Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0 1
22. ΠΑΟΚ 0-0 1
23. Βασιλεία 1-2 0
24. Μπραν 1-2 0
25. Θέλτα 1-2 0
26. Μάλμε 1-2 0
27. Νις 1-2 0
28 Μπολόνια 0-1 0
29. Φέγενορντ 0-1 0
30. Γκο Αχέντ 0-1 0
31. Ρέιντζερς 0-1 0
32. Ζάλτσμπουργκ 0-1 0
33. Ουτρέχτη 0-1 0
34. Φενέρμπαχτσε 1-3 -2 0
35. Στουρμ Γκρατς 0-2 0
36. Γιουνγκ Μπόις 1-4 0

Η 2η αγωνιστική (2 Οκτωβρίου)

  • Βικτόρια Πλζεν - Μάλμε 19:45
  • Λουντογκόρετς - Μπέτις 19:45
  • Μπολόνια - Φράιμπουργκ 19:45
  • Μπραν - Ουτρέχτη 19:45
  • Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 19:45
  • Ρόμα - Λιλ 19:45
  • Σέλτικ - Μπράγκα 19:45
  • Στεάουα - Γιουνγκ Μπόις 19:45
  • Φενέρμπαχτσε - Νις 19:45
  • Βασιλεία - Στουτγκάρδη 22:00
  • Γκενκ - Φερεντσβάρος 22:00
  • Θέλτα - ΠΑΟΚ 22:00
  • Λυών - Σάλτσμπουργκ 22:00
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 22:00
  • Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ 22:00
  • Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας 22:00
  • Στουρμ Γκρατς - Ρέιντζερς 22:00
  • Φέγενορντ - Άστον Βίλα 22:00
