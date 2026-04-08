Europa League: Προβάδισμα τετράδας η Μπέτις, 1-1 στην έδρα της Μπράγκα - iefimerida.gr

Η Μπέτις πήρε ισοπαλία 1-1 από την Μπράγκα στην Πορτογαλία κι έτσι απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους «4» του Europa League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκρίλιτς στο ξεκίνημα, αλλά με πέναλτι στο 61΄ ο Κούτσο Ερνάντες φέρνει σε θέση ισχύος την ομάδα της Σεβίλης, ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (16/4) στο «Λα Καρτούχα».

Αύριο, Πέμπτη, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις: Φράιμπουργκ - Θέλτα, Πόρτο - Νότιγχαμ και Μπολόνια -Αστον Βίλα.

