Europa League: Άντεξε στο... θρίλερ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ η ΤΣΣΚΑ Σόφιας και πάει να «βρει» τον ΟΦΗ στα playoffs - iefimerida.gr

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έπαιξε με... την φωτιά, είδε την Μακάμπι Τελ Αβίβ να «πλησιάζει» στην ανατροπή, αλλά με συνολικό σκορ 4-3 προκρίθηκε στα playoffs του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Αντίστροφα για την επιστροφή του στην Ευρώπη «μετράει» ο ΟΦΗ! Μετά την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, οι Κρητικοί προετοιμάζονται τα playoffs του Europa League. Εκεί θα συναντήσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει την league phase του Conference League.

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Οι Βούλγαροι έπαιξαν με την... φωτιά, αλλά δεν «κάηκαν». Μετά την νίκη τους με 3-0 μέσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, αρκετοί θα περιμέναν ένα... ήσυχο βράδυ. Αυτό δεν έγινε, αφού οι Ισραηλινοί επικράτησαν με 3-1 εκτός έδρας. Αποτέλεσμα που, όμως, δεν ήταν αρκετό για να πάρουν την πρόκριση.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας. Οι αναλυτικές ημέρες και ώρες θα γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα από την UEFA.

«Γλυκιά» ήττα για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που πηγαίνει να «βρει» τον ΟΦΗ στα playoffs του Europa League

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έδειξε τα... δόντια της από την αρχή της αναμέτρησης. Στο 12ο λεπτό, ο Ντορ Πέρετζ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από σέντρα του Νταβίντα.

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Στο 61ο λεπτό οι Ισραηλινοί μπήκαν... για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Μετά από ωραία ενέργεια και ασίστ του Νταβίντα, ο Έστερ Σόκλερ σκόραρε ξανά για το 0-2.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντέδρασε και μείωσε πέντε λεπτά μετά. Ο Στέφανο Σένσι εκμεταλλέυτηκε την πάσα του Τζέιμς Ετό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ για το 1-2.

Η «απάντηση» από πλευράς Μακάμπι ήταν άμεση, καθώς στο 69ο λεπτό ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ, Φέντορ Λαπούχοφ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-3. Αυτό ηταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με τους Βούλγαρους να... επιβιώνουν και να προκρίνονται στα playoffs του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ.