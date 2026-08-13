Europa League: Η Μπεσίκτας «διπλασίασε» τις νίκες της και... έστειλε την Χράντετς Κράλοβε στον Παναθηναϊκό - iefimerida.gr

Η Μπεσίκτας νίκησε με 1-0 την Χράντετς Κράλοβε, προκρίθηκε στα playoffs του Europa League και «έστειλε» τους Τσέχους στον Παναθηναϊκό.

Το τελευταίο του «εμπόδιο» πριν την league phase του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Χράντετς Κράλοβε στα playoffs της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με μοναδικό στόχο την τρίτη διαδοχική πρόκριση.

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Οι Τσέχοι ηττήθηκαν με 1-0 από την Μπεσίκτας στην Τουρκία. Με το ίδιο σκορ έχασαν και στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Τούρκους. Ως αποτέλεσμα, «υποβιβάστηκαν» στο Conference League. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν την ομάδα του Νίστρουπ, σε δύο παιχνίδια «ζωής και θανάτου».

Europa League: Πρόκριση για την Ομόνοια - Δεν τα κατάφερε στο... θρίλερ η Πάφος

Μετά το 1-1 στο Γιβραλτάρ, η Ομόνοια τελείωσε την «δουλεία» κόντρα στην Λίνκολν. Οι Κύπριοι επικράτησαν με 1-0 εντός έδρας. Έτσι προκρίθηκαν στα playoffs του Europa League, εξασφαλίζοντας παράλληλα το «μαξιλαράκι» της league phase του Conference League.

Από την άλλη, η Πάφος προερχόταν από ήττα με 1-0 στην Αυστρία από την Σάλτσμπουργκ. Οι Κύπριοι βρήκαν σκορ πρόκρισης από το 37', χάρη στα γκολ των Λελέ και Μπιέλ. Οι Αυστριακοί... αντεπιτέθηκαν και με χατ-τρικ του Ταμπάκοβιτς πήραν ξανά τα «ηνία». Το παιχνίδι τελείωσε στο 3-3, αποτέλεσμα που «έστειλε» την Πάφο εκτός Europa League. Πλέον, οι Κύπριοι θα συνεχίσουν στα playoffs του Conference League.

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Οι υπόλοιπες ομάδες που προκρίθηκαν από τα παιχνίδια των 20:00, ήταν οι: Φερεντσβάρος και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Στο Conference League συνεχίζουν Γκόρνικ και Kups.