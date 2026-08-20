Europa League: «Καθάρισε» η Μπενφίκα και ο Παυλίδης... το βιολί του με 10 γκολ από τον Αύγουστο -Όλα τα αποτελέσματα των playoffs - iefimerida.gr

Η Μπενφίκα πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στην Άαρχους με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα, σε μία πλούσια βραδιά για τα playoffs του Europa League.

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει ξανά δίχτυα στην Ευρώπη, η Μπενφίκα επικράτησε 3-1 της Άαρχους στο «Ντα Λουζ» και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι «αετοί» επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων ενόψει της ρεβάνς στη Δανία.

Η Μπενφίκα χρειάστηκε μόλις δύο λεπτά για να ανοίξει το σκορ με τον Ράφα Σίλβα, ενώ στο 31' ο Λεάντρο Μπαρέιρο έκανε το 2-0. Η Άαρχους κατάφερε να μειώσει, όμως ο Παυλίδης ανέλαβε δράση πριν από την ανάπαυλα. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 45'+2' και διαμόρφωσε το 3-1, που έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι, ο Παυλίδης πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ στο ευρωπαϊκό ενεργητικό του και η Μπενφίκα πηγαίνει στη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου έχοντας τον πρώτο λόγο για το εισιτήριο της League Phase.

Τα αποτελέσματα των playoffs του Europa League