Europa League: Γκολ-ποίημα ο Καρέτσας στη νίκη της Γκενκ -«Καταιγίδα» η Λιόν, στο ρελαντί Μπολόνια και Νότιγχαμ - iefimerida.gr

Europa League: Γκολ-ποίημα ο Καρέτσας στη νίκη της Γκενκ -«Καταιγίδα» η Λιόν, στο ρελαντί Μπολόνια και Νότιγχαμ

Ο Καρέτσας πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Καρέτσας πανηγυρίζει το γκολ του / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το απίθανο γκολ του Καρέτσα στη νίκη της Γκενκ με 2-1 επί της Βασιλείας, το εμφατικό 6-0 της Λιόν στην Μπάτσκα Τόπολα επί της τυπικά γηπεδούχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι άνετες νίκες των Μπολόνια (4-1 τη Σάλτσμπουργκ), Νότιγχαμ (3-0 τη Μάλμε) και Στουτγκάρδης στην Ολλανδία με 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς, ξεχώρισαν από το δεύτερο «πιάτο» της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League

Ο νεαρός διεθνής με την Εθνική ομάδα, Κωνσταντίνος Καρέτσας (έπαιξε σε όλο το 90λεπτο), πέτυχε ένα από τα πιο όμορφα γκολ της βραδιάς, χάρις στο οποίο η Γκενκ πήρε το «τρίποντο» επί της Βασιλείας και ταυτόχρονα αύξησε τις ελπίδες της για απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. 

Η Λιόν ήταν ασταμάτητη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τη διέλυσε με 6-0 και με 12 βαθμούς μετά από 5 ματς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία των Μίντιλαντ και Άστον Βίλα. 

Στην οκτάδα μπήκε και η Μπέτις, μετά το 2-1 επί της Ουτρέχτης, αλλά και η Μπράγκα με το 1-1 στη Σκωτία κόντρα στη Ρέιντζερς, ενώ σημαντικές νίκες στη μάχη για την απευθείας πρόκριση στους «16» πέτυχαν και οι Νότιγχαμ, Στουτγκάρδη με 3-0 επί της Μάλμε και 4-0 επί των Γκόου Αχέντ Ινγκλς.  

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Ρόμα - Μίντιλαντ 2-1

(7' Αϊνάουι, 83' Ελ Σαράουϊ - 87' Παουλίνιο)

Πόρτο - Νις 3-0

(1',36' Βέιγκα, 61' πέν. Σάμου)

Φέγενορντ - Σέλτικ 1-3

(11' Ουέντα - 31' Γιανγκ Χίουν-Γιουν, 43' Χατάτε, 82΄ΜακΓκρέγκορ)

Λιλ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4-0

(21' Αντράντε, 36' Μουκάου, 69' Ιγκαμάνε, 86' Αντρέ)

Άστον Βίλα - Γιουνγκ Μπόις 2-1

(27',42' Μάλεν - 90' Μοντέιρο)

Φενερμπαχτσέ - Φερεντσβάρος 1-1

(69' Ταλίσκα - 66' Βάργκα)

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1

(64' Ιβάνουσετς - 89' Κόρνβιγκ)

Βικτόρια Πλζεν - Φράιμπουργκ 0-0

Λουντογκόρετς - Θέλτα 3-2

(11'πέν, 49', 62'πέν. Στάνιτς - 70' Ντουράν, 90'+6 Ελ Αμπντελαουϊ)

Ρέιντζερς - Μπράγκα 1-1

(45'+3 πέν. Ταβέρνιερ - 69' Μαρτίνες)

Μπέτις - Ουτρέχτη 2-1

(42' Ερνάντες, 50' Εζαλζουλί - 55' Ροντρίγκες)

Ερυθρός Αστέρας - Στεάουα Βουκ. 1-0

(50' Μπρούνο Ντουάρτε)

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Λιόν 0-6

(4' Βινίσιους, 25',51',54' Τολισό, 35'πεν. Νιακατέ, 62' Καραμπέκ)

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάλμε 3-0

(27' Γέιτς, 44' Καλιμουεντό, 59' Μιλένκοβιτς)

Μπολόνια - Σάλτσμπουργκ 4-1

(26' Όντγκααρντ, 51' Νταλίνγκα, 53' Μπερναρντέσκι, 86' Ορσολίνι - 33' Βέρτεσεν)

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1

(18' Σφιντέρσκι, 74' Καλάμπρια - 34' Κιτεϊσβίλι)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στουτγκάρδη 0-4

(20',35' Λέβελινγκ, 59' Ελ Κανούς, 90'+3 Μπουανάνι)

Γκενκ - Βασιλεία 2-1

(14' Χίεον-Γκίου, 45'+2 Καρέτσας - 57' Οτέλε)

