Europa League: Κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στα Play-Offs ο ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 4-2 από τη Λιόν και σήμερα θα μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση στη Νιόν για το Europa League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά τερμάτισε 17ος στη League Phase και στα playoffs θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα, από την οποία ηττήθηκε φέτος στο Βίγκο 3-1.

Το πρώτο ματς των playoffs θα γίνει στην Τούμπα στις 19 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς εκτός έδρας στις 26 του επόμενου μήνα.

Αν ο ΠΑΟΚ περάσει στους «16» θα παίξει με τη Λιόν, την τελευταία του αντίπαλο ή την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι.

Πότε διεξάγονται οι αγώνες της νοκ άουτ φάσης του Europa League 2025/26

Play-offs νοκ άουτ: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)

Πότε γίνονται οι κληρώσεις του Europa League 2025/26

Play-offs νοκ άουτ: 30 Ιανουαρίου 2026

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πότε και πού θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League 2026



Ο τελικός του Europa League 2025/26 θα διεξαχθεί στο Beşiktaş Park στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Το γήπεδο φιλοξένησε το UEFA Super Cup του 2019 ανάμεσα στη νικήτρια του Champions League, Λίβερπουλ, και την κάτοχο του Europa League, Τσέλσι, με τη Λίβερπουλ να κατακτά το τρόπαιο στα πέναλτι.

Εκτός από το τρόπαιο του Europa League, οι νικητές της σεζόν 2025/26 εξασφαλίζουν και θέση στη φάση πρωταθλήματος του Champions League 2026/27, εφόσον δεν έχουν προκριθεί μέσω του εγχώριου πρωταθλήματός τους.

Τι κερδίζουν οι νικητές του Europa League;

Το τρόπαιο του UEFA Europa League είναι το βαρύτερο τρόπαιο της UEFA, με βάρος 15 κιλά.

Οι νικητές της σεζόν 2025/26 εξασφαλίζουν επίσης συμμετοχή στη φάση πρωταθλήματος του UEFA Champions League 2026/27 (αν δεν έχουν ήδη προκριθεί μέσω του πρωταθλήματός τους), καθώς και το δικαίωμα να αγωνιστούν απέναντι στους νικητές του UEFA Champions League 2025/26 στο UEFA Super Cup του 2027.