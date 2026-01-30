 Europa League: Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ο Παναθηναϊκός στα Play-Offs - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Europa League: Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ο Παναθηναϊκός στα Play-Offs

Ο Ταμπόρδα σκόραρε κόντρα στη Ρόμα
Ο Ταμπόρδα σκόραρε κόντρα στη Ρόμα / Φωνογραφία EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, και τερμάτισε στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στις 14:00 ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στα Play Offs της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει είτε με την Βικτόρια Πλζεν, είτε με την Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα, είτε στο Πλζεν, είτε στο Νότιγχαμ.

Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλείσει είτε τους Τσέχους, είτε τους Άγγλους θα παίξει με πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, με την Μπέτις ή την Μίντιλαντ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Παναθηναϊκός Europa League

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ