Europa League: Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ο Παναθηναϊκός στα Play-Offs - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, και τερμάτισε στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στις 14:00 ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στα Play Offs της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει είτε με την Βικτόρια Πλζεν, είτε με την Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα, είτε στο Πλζεν, είτε στο Νότιγχαμ.

Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλείσει είτε τους Τσέχους, είτε τους Άγγλους θα παίξει με πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, με την Μπέτις ή την Μίντιλαντ.