Europa League: Βγήκαν τα ζευγάρια στην ημιτελική φάση -Πρόκριση για Φράιμπουργκ, Βίλα, Νότιγχαμ και Μπράγκα - iefimerida.gr

Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης στο Europa League προέκυψαν μετά τα αποψινά παιχνίδια.
H Φράιμπουργκ με δεύτερη νίκη, άφησε εκτός την Θέλτα (κέρδισε 3-1 στο Βίγκο), ενώ εντυπωσιακή ήταν η Αστον Βίλα που συνέτριψε με 4-0 την Μπολόνια.
Στα ημιτελικά και η Νότιγχαμ Φόρεστ του Β. Μαρινάκη που κέρδισε με 1-0 την Πόρτο, όπως και η Μπράγκα που με εντυπωσιακή ανατροπή (2-4) άφησε εκτός την Μπέτις.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
- Νότιγχαμ - Αστον Βίλα
- Μπράγκα - Φράιμπουργκ
