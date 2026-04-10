Europa League: «Αγκαλιά» με την πρόκριση Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ - iefimerida.gr

ΣΠΟΡ

Europa League: «Αγκαλιά» με την πρόκριση Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ

Εμφατική νίκη για την Άστον Βίλα / Φωτογραφία AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εμφατικές νίκες σημείωσαν οι Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ κόντρα στις Μπολόνια (3-1 εκτός) και Θέλτα (3-0 εντός) στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League.

Αμφότερες πήραν μεγάλο προβάδισμα για τις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο "Dragao" κι όλα θα κριθούν σε 7 ημέρες στο δεύτερο παιχνίδι τους στο "City Ground".

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1

(5΄ Γκρίλιτς - 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 3-0

(10' Γκρίφο, 32' Μπέστε, 78' Γκίντερ)

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 1-1

(11' Γουίλιαν Γκόμες - 13' αυτ. Φερνάντες)

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-3

(90' Ρόουι - 44' Κόνσα, 51', 90'+4' Γουάτκινς)

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

