Europa League: «Αγκαλιά» με την πρόκριση Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ - iefimerida.gr

Εμφατικές νίκες σημείωσαν οι Άστον Βίλα και η Φράιμπουργκ κόντρα στις Μπολόνια (3-1 εκτός) και Θέλτα (3-0 εντός) στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League.

Αμφότερες πήραν μεγάλο προβάδισμα για τις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια ώρα, η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο "Dragao" κι όλα θα κριθούν σε 7 ημέρες στο δεύτερο παιχνίδι τους στο "City Ground".

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μ.Τετάρτη 8/4

Μπράγκα (Πόρτογαλία)-Μπέτις (Ισπανία) 1-1

(5΄ Γκρίλιτς - 61΄ Ερνάντες)

Μ.Πέμπτη 9/4

Φράιμπουργκ (Γερμανία)- Θέλτα (Ισπανία) 3-0

(10' Γκρίφο, 32' Μπέστε, 78' Γκίντερ)

Πόρτο (Πορτογαλία)- Νότιγχαμ Φόρεστ(Αγγλία) 1-1

(11' Γουίλιαν Γκόμες - 13' αυτ. Φερνάντες)

Μπολόνια (Ιταλία)-Άστον Βίλα (Αγγλία) 1-3

(90' Ρόουι - 44' Κόνσα, 51', 90'+4' Γουάτκινς)

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4