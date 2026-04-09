Euroleague: Είναι ακόμα «ζωντανή» η Μονακό -Νίκησε η Αναντολού Εφές στην επιστροφή του Λάρκιν - iefimerida.gr

Η επιστροφή του Λάρκιν έφερε χαμόγελα και νίκη για την Εφές, ενώ η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague.

Σε έναν αγώνα δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο έχουν χάσει το τρένο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της Euroleague, η Αναντολού Εφές επέστρεψε στις νίκες στην Πόλη, επικρατώντας της Παρτίζαν με 79-72 στην παράταση (65-65 κ.α.) για την 36η αγωνιστική και βάζοντας τέλος στο σερί έξι νικών των Σέρβων (ρεκόρ 15-21).

Σημαντική επιστροφή για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν αυτή του Σέιν Λάρκιν μετά από 146 ημέρες, με τον Αμερικανό γκαρντ να προσφέρει 9 πόντους σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ο Τζόρνταν Λόιντ με 24 πόντους, ο Βενσάν Πουαριέ με 17 και ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ με 12 ασίστ οδήγησαν την Εφές σε ρεκόρ 11-25, ενώ η Παρτίζαν έμεινε από δυνάμεις στο επιπλέον πεντάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 15-13, 24-36, 54-55, 65-65κ.α, 79-72 παρ.

Είναι ακόμα «ζωντανή» η Μονακό

Η Μονακό κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, δίνοντας στο Πριγκιπάτο τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν με 81-76 της ουραγού Βιλερμπάν (8-28) για την 36η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 20-16 και παραμένοντας εντός της δεκάδας, παρά τα αγωνιστικά και μη προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι Στραζέλ και Οκόμπο πρωταγωνίστησαν στο σερί που χάρισε στη Μονακό μία διψήφια διαφορά ασφαλείας 15 πόντων (62-47 στο 29΄). Η Βιλερμπάν με Ανγκόλα και Χάρισον μείωσε επικίνδυνα στο τέλος, αλλά οι βολές του Στραζέλ και η χαριστική του Οκόμπο στα 10" έκριναν την αναμέτρηση.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στραζέλ με 22 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν ο Οκόμπο, ο οποίος με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ άγγιξε το τριπλ νταμπλ. Από τη Βιλερμπάν πάλεψε ο Ανγκόλα με 26 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 46-36, 64-53, 81-76