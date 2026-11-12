 EuroLeague: Ο Βαλαντσιούνας σήκωσε στους... ώμους του τη Ζάλγκιρις -Πήρε το ντέρμπι η Μακάμπι
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EuroLeague: Ο Βαλαντσιούνας σήκωσε στους... ώμους του τη Ζάλγκιρις -Πήρε το ντέρμπι η Μακάμπι

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Μπεσίκτας-Ζάλγκιρις Κάουνας 67-83: Άνετο πέρασμα από την Πόλη με «διπλό» Βαλαντσιούνας [βίντεο]
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με τη φανέλα της Ζάλγκιρις / Φωτογραφία: ROKAS LUKOSEVICIUS / EUROKINISSI

Η Ζάλγκιρις «άλωσε» την έδρα της Αρμάνι με τον εκπληκτικό Γιόνας Βαλαντσιούνας, ενώ η Μακάμπι πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στη συμπολίτισσα Χάποελ.

Με ντέρμπι ξεκίνησε η δεύτερη δόση της 11ης αγωνιστικής στην EuroLeague, την ώρα που ο Ολυμπιακός διέλυε την Ντουμπάι στη Sunel Arena.

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Στο ντέρμπι των ομάδων του Ισραήλ, η Μακάμπι ήταν η μεγάλη νικήτρια απέναντι στη Χάποελ. Σε ένα ματς που κυριάρχησε η αστοχία και τα λάθη, η «ομάδα του λαού» ήταν αυτή που βρήκε περισσότερες λύσεις για να φύγει νικήτρια με 80-73. Ο Κόλσον ήταν μπροστάρης με 14 πόντους και ο Κλαρκ ακολούθησε με τους ίδιους, την ώρα που η Χάποελ μέτρησε 6/24 τρίποντα και 18 ασίστ για ισάριθμα λάθη, με τον Μίτσιτς να σκοράρει 14 έχοντας 1/9 από την περίμετρο.

Το «καθάρισε» ο Βαλαντσιούνας για τη Ζάλγκιρις

Το παραμικρό πρόβλημα δεν είχε η Βαλένθια να υποτάξει με 102-87 την Μπάγερν στην Ισπανία. Η ομάδα του κόουτς Άλμπερτ είχε πλουραλισμό στην επίθεση και τρεις διψήφιους. Σορτς και Μπρουκς με 14 και Σακό με 11 οδήγησαν το σκοράρισμα, με τους Βαλενθιάνους να ολοκληρώνουν έχοντας 14/33 τρίποντα, 26 ασίστ, στήνοντας… πάρτι.

Στην Ιταλία, η Αρμάνι Μιλάνο μπορεί να άλλαξε προπονητή, αλλά παρότι ήταν ανταγωνιστική, δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η Ζάλγκιρις πάτησε πάνω στους ώμους του Βαλαντσιούνας, που έκλεισε το ματς με 17 πόντους και 20 ριμπάουντ, για να φτάσει στο «διπλό» με 83-86.

Τον Λιθουανό σέντερ βοήθησε πολύ επιθετικά ο Τουμπέλις, με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 14 προσέθεσε ο Κάρσεν Έντουαρντς, σβήνοντας έτσι τη μεγάλη εμφάνιση του Γκούντουριτς με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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