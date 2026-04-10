Euroleague: Συντριβή από την Παρί με 113-80 και «αντίο» για Μακάμπι - iefimerida.gr

Κατώτερη των περιστάσεων παρουσιάστηκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στους τελευταίους κρίσιμους αγώνες της κανονικής σεζόν της Euroleague. Μετά την ήττα της από τη Μπασκόνια, γνώρισε απόψε συντριβή 113-80 από την Παρί στο Παρίσι και ουσιαστικά αποχαιρέτησε άδοξα τα play in αφού έμεινε στις 18 νίκες (18-18). Είναι απίθανο να της φτάσουν οι 20, ακόμα κι αν κάνει δύο νίκες την επόμενη εβδομάδα.

Και μόνο το σκορ, αρκεί για να καταλάβει κανείς τη μορφή του αγώνα. Παράσταση για ένα ρόλο, με τους Γάλλους να είναι «διαστημικοί» στο πρώτο δεκάλεπτο, με συγκομιδή 41 πόντων! Στο 32΄ η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή των 42 πόντων (100-52) με τους Παριζιάνους να είναι ασυγκράτητοι και να πετυχαίνουν την 15η νίκη τους στη σεζόν με το τελικό 113-80. Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είχε 25 πόντους με 6 ασίστ, ο Σεμπάστιαν Ερέρα 16 με 4/7 τρίποντα, ενώ αξίζει να σημειθεί ότι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Ναντίρ Ιφί έπαιξε μόλις 17 λεπτά με συγκομιδή 12 πόντων.

Ο Μπρίσετ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ διασώθηκε από το «ναυάγιο» της Μακάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 41-24, 61-38, 93-58, 113-80