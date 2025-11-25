Euroleague: Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Βαλένθια -Πάτησε «γκάζι» στο τέλος η Ζαλγκίρις, αγχωτική νίκη η Φενέρ - iefimerida.gr

Με ένα φανταστικό τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο δέχτηκε μόλις 12 πόντους, η Βαλένθια νίκησε 90-67 εντός έδρας τη Μπάγερν και παραμένει στα υψηλά πατώματα της Euroleague με 8-5. Ακριβώς αντίστροφο ρεκόρ (5-8) για τους Γερμανούς που βρίσκονται στη 15η θέση.

Η Μπάγερν μπήκε πιο επιθετικά στη ROIG Arena, πήρε από το ξεκίνημα το προβάσισμα και προηγήθηκε 30-25 στο 13΄. Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία, κάλυψαν τη διαφορά και έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ 41-37. Με την επανέναρξη του παιχνιδιού, μία ομάδα... εμφανίστηκε στο γήπεδο. Μέσα σε 6 λεπτά η Βαλένθια «έτρεξε» επί μέρους σκορ 21-4 και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +21, 62-41. Τα πάντα είχαν κριθεί και στην τελευταία «κόρνα» στης γραμματείας το φωτεινό ταμπλό έγραφε 90-67. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές οι Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/5 τρίποντα) και ακολούθησαν οι Μοντέρο, Μουρ που είχαν απο 13). Κακή βραδιά για τη Μπάγερν που ήταν άστοχη από μέση και μακρινή απόσταση. Ξεχώρισε ο Γκίφι με 7π., 7ρ.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-37, 68-49, 90-67

Πάτησε «γκάζι» στο τέλος η Ζάλγκιρις

Με ένα «ξέσπασμα» στην τελευταία περίοδο, η Ζαλγκίρις επιβλήθηκε 82-67 της Μπασκόνια στο Κάουνας πετυχαίνοντας την 8η νίκη της σε 13 αγώνες της Euroleague. Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης παραμένουν οι Βάσκοι με 4-9.

Η Μπασκόνια ξεκίνησε πιο δυνατά, εγείροντας απαιτήσεις για την έκπληξη στην πάντα δύσκολη έδρα της Ζαλγκίρις. Με τους Καμπαρό, Σίμονς «ζεστούς» ξέφυγε με 12 πόντους (12-24 στο 9΄) ενώ έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (37-42). Με το ξεκίνημα της 4ης περιόδου οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 57-54 και κάπου εκεί... έφυγαν από το γήπεδο. Ή μάλλον η Ζαλγκίρις ξαφνικά αφυπνίστηκε και με εκπληκτικό επί μέρους σκορ 20-2 μέσα σε 5 λεπτά (!) όχι απλώς ανέκαμψε, αλλά ουσιαστικά καθάρισε το ματς καθώς ξέφυγε 74-59. Έτσι, πανηγύρισε τη νίκη με το τελικό 82-67 και τον Σιλβέν Φρανσίσκο να πραγματοποιεί «μαγική» εμφάνιση: 23π., 11ασ. και 32 μονάδες αξιολόγησης! Από κοντά οι Τουμπέλις (15π, 3/4 τρίποντα) και Μαόντο Λο (9π., 6ρ., 3ασ.) ενώ οι ηττημένοι έμειναν στο ματς όσο άντεχε ο Καμπαρό (18π., 4/6 τρίποντα)

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 37-42, 54-54, 82-67

Νίκησε αλλά προβλημάτισε η Φενέρ

Αν και δυσκολεύτηκε, η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 66-64 της Βίρτους Μπολόνια στη Κωνσταντινούπολη, για την 13η αγωνιστική της Euroleague και πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη, συνεχίζοντας την αναρρίχησή της στην κατάταξη (ρεκόρ 8-5). Οι Ιταλοί πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την έκπληξη και έχουν ρεκόρ 6-7.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον πρώτο λόγο σε ένα πολύ κλειστό πρώτο ημίχρονο, χάρη σε έναν απροσδόκητο πρωταγωνιστή: τον Μουχάμετ Ντιουφ, που έκανε... θραύση κάτω από τα καλάθια με 9 ριμπάουντ και 5 πόντους μέσα σε 15 λεπτά. Χάρη στην αμυντική τους προσήλωση, οι Ιταλοί κατάφεραν να κρατήσουν τους πρωταθλητές Ευρώπης πολύ χαμηλά στο σκορ, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες για την έκπληξη. Έτσι, έξι λεπτά πριν από το τέλος, το ματς ήταν ισόπαλο 54-54 και τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση! Με κομβικό τον Γουέιν Μπόλντουϊν οι γηπεδούχοι πήραν μια «ανάσα» 62-59, 1:50 πριν από το τέλος, όμως ο Μόργκαν απάντσε για τη Βίρτους (64-64 στο 39΄). Τα πάντα κρέμονταν σε μία κλωστή, όμως οι Ιταλοί έχασαν κρίσιμα αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος και η Φενέρ επικράτησε με το τελικό 66-64. Κορυφαίος ο Μπόλντουϊν με 18π., ενώ ακολούθησε ο Κόλσον με 8π., 4ασ. Πρώτος σκόρερ της Βίρτους ήταν ο Μόργκαν με 13π.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 30-31, 50-47, 66-64