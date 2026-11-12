Reuters: «Η Euroleague θα ψηφίσει για το αν έξι ομάδες λάβουν μόνιμη άδεια, ανάμεσά τους και ο ΠΑΟΚ»

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Reuters», ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στις έξι ομάδες που θα λάβουν άδεια franchise για την Euroleague, με τους μετόχους να ψηφίζουν.

Τον τελευταίο καιρό, το θέμα των νέων μονίμων αδειών που θα δώσει η Euroleague... μονοπωλεί το ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη γενικότερα. Όσον αφορά την χώρα μας, η υποψηφιότητα του ΠΑΟΚ φαντάζει μεταξύ των πιο ισχυρών.

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Τις τελευταίες ημέρες, ολοένα και περισσότερα διεθνή μέσα παρουσιάζουν ως ειλημμένη την απόφαση να μπουν οι Θεσσαλονικείς στην κορυφαία ευρωπαϊκή λίγκα με μόνιμη άδεια. Στο πλαίσιο αυτό, το πρακτορείο «Reuters» έρχεται για να δώσει νέα δεδομένα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, μέσα στη χρονιά θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Euroleague Basketball, προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι Βαλένθια, Μαξίμα Ρόμα, Χάποελ Τελ Αβίβ, ΠΑΟΚ, Ντουμπάι και Παρί θα λάβουν εν τέλει μόνιμες άδειες για να βρίσκονται στη διοργάνωση από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το δημοσίευμα των «Reuters» για ΠΑΟΚ και Euroleague

«Πηγές κοντά στην EuroLeague δήλωσαν στο Reuters ότι μέσα στη φετινή χρονιά θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν οι Βαλένθια, Μαξίμα Ρόμα, Χάποελ Τελ Αβίβ, ΠΑΟΚ, Ντουμπάι και Παρί θα λάβουν μόνιμες άδειες συμμετοχής. Ανώτατο διοικητικό στέλεχος ενός εκ των 13 μετόχων της EuroLeague επιβεβαίωσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

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Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης στο Reuters ότι αρκετοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιπέδου Champions League επικοινώνησαν αυτή την εβδομάδα με την EuroLeague, εκφράζοντας ενδιαφέρον για τη δημιουργία ομάδων μπάσκετ και τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση. Ο ένας σύλλογος εδρεύει στην Ιταλία και ο άλλος στη Γερμανία.

Πηγές κοντά στη Βαλένθια δήλωσαν στο Reuters ότι υπάρχει αισιοδοξία σχετικά με την υποψηφιότητα του συλλόγου για την εξασφάλιση μιας θέσης franchise.

Οι έξι ομάδες που επιλέχθηκαν ήταν εκείνες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σε μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με το διοικητικό στέλεχος. Παρότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη η ημερομηνία, η ψηφοφορία για τις άδειες franchise αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις με τέσσερις εβδομάδες.

Η διαδικασία αξιολόγησης δεν είναι οριστική και οι υποψήφιες ομάδες για τις άδειες franchise θα υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους, όπως είναι ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence). Ωστόσο, πρόθεση είναι και οι έξι σύλλογοι που κατονομάζονται να αγωνιστούν στη EuroLeague της σεζόν 2027-28».