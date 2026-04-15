Euroleague: Βαρύ πρόστιμο άνω των 3 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό AKTOR για υπέρβαση του salary cap - iefimerida.gr

Η Euroleague επέβαλε πρόστιμα σε τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης, λόγω υπέρβασης του salary cap..

Στη λίστα βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, καθώς και οι Αναντολού Εφές και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεπέρασε το όριο κατά 6,185 εκατ. ευρώ, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του με πρόστιμο 3,065 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των παραβατών. Ο Ολυμπιακός υπερέβη το salary cap κατά 600.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Η Αναντολού Εφές καλείται να καταβάλει 1,070 εκατ. ευρώ, καθώς ξεπέρασε το όριο κατά 1,8 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η Χάποελ Τελ Αβίβ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2,8 εκατ. ευρώ για τις απολαβές των παικτών της, ενώ θα καταβάλει επιπλέον 2 εκατ. ευρώ λόγω υπέρβασης χρηματοδότησης από τον Όφερ Γιανάι, φτάνοντας συνολικά τα 4,8 εκατ. ευρώ.

Η εφαρμογή του salary cap στην EuroLeague υπογραμμίζει τη σημασία της οικονομικής διαχείρισης, ακόμη και σε ομάδες με υψηλά μπάτζετ, ενώ η διαφορά στα ποσά των προστίμων δείχνει πως η πειθαρχία είναι ανάλογη με την υπέρβαση του κάθε συλλόγου.