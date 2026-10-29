Euroleague: Παράσταση για ένα ρόλο η Ρεάλ με πρωταγωνιστή Μαλεντόν, «διπλό» της Παρί στο... θρίλερ με Μακάμπι - iefimerida.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με μπροστάρη τον Μαλεντόν, η Παρί λύγισε τη Μακάμπι σε ματς-θρίλερ και ο Ερυθρός Αστέρας διέλυσε την Μπάγερν για την Euroleague.

Τρεις αναμετρήσεις με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και εξέλιξη ξεχώρισαν από το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στη νίκη με τον Τεό Μαλεντόν να ηγείται της προσπάθειάς της (95-76), την ώρα που η Παρί πανηγύρισε ένα σπουδαίο «διπλό» απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94, έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Βελιγράδι.

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Την ίδια στιγμή, ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, την οποία συνέτριψε με 103-73, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Τσίμα Μονέκε. Από την πλευρά της, η Παρί στηρίχθηκε στους 26 πόντους του Ναντίρ Χιφί και σε ένα εντυπωσιακό τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο σημείωσε 34 πόντους, για να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε 95-76: Ο Μαλεντόν υπέγραψε την έκτη σερί νίκη της «Βασίλισσας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στη EuroLeague, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 95-76 για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι Μαδριλένοι, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα και το προβάδισμα των Τούρκων στο πρώτο δεκάλεπτο (22-24), ανέβασαν την απόδοσή τους στη συνέχεια, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 47-42 και κυριάρχησαν στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και στο +16.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους επιχείρησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 72-64 στο 34', ωστόσο η «Βασίλισσα» διατήρησε τον έλεγχο και πανηγύρισε την έκτη διαδοχική νίκη της στη EuroLeague και τη δέκατη σε όλες τις διοργανώσεις.

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Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τεό Μαλεντόν, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 26 πόντους, πέντε ριμπάουντ και δύο ασίστ, έχοντας σημαντική βοήθεια από τον Έντι Ταβάρες, που πρόσθεσε 14 πόντους. Για τη Φενέρμπαχτσε, ο Γουίλ Κλάιμπερν σημείωσε 18 πόντους και ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ 16, χωρίς να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα της ομάδας τους. Η Ρεάλ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με επιμέρους 48-34 στο δεύτερο ημίχρονο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 47-42, 70-55, 95-76.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί 94-99: Ο Χιφί υπέγραψε το μεγάλο «διπλό»

Η Παρί επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες στη EuroLeague, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-94 στο Βελιγράδι. Οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο να ξεπεράσουν τα αμυντικά τους προβλήματα, πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο, στο οποίο σημείωσαν 34 πόντους. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ναντίρ Χιφί, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και τέσσερις ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε μία σημαντική εκτός έδρας επικράτηση.

Η αναμέτρηση ήταν ισόπαλη 65-65 στο τέλος της τρίτης περιόδου, με την Παρί να βρίσκει περισσότερες λύσεις στα τελευταία λεπτά και να βελτιώνει το ρεκόρ της σε 3-6, αφήνοντας τη Μακάμπι στο 2-7. Για τους νικητές, ο Ερέρα πρόσθεσε 12 πόντους, ενώ Τζόνσον και Ετιέν σημείωσαν από 11. Από την πλευρά των Ισραηλινών, ο Κλαρκ ξεχώρισε με 21 πόντους, ο Μαντάρ είχε 13 πόντους και εννέα ασίστ, ενώ Σόρκιν και Κόλσον πρόσφεραν συνολικά 32 πόντους, χωρίς ωστόσο να αποτρέψουν την ήττα.

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Τα δεκάλεπτα: 17-25, 36-35, 65-65, 94-99.

Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου 103-73: Επίδειξη δύναμης στο Βελιγράδι

Σε παράσταση για έναν μετέτρεψε ο Ερυθρός Αστέρας την αναμέτρηση με την Μπάγερν Μονάχου, φτάνοντας σε μία επιβλητική νίκη με 103-73. Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, δημιούργησε μεγάλες διαφορές ήδη από το πρώτο ημίχρονο και δεν επέτρεψε στους Βαυαρούς να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος είχε 15 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, πραγματοποιώντας μία ολοκληρωμένη εμφάνιση.

Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Κρίστιαν Κολόκο, ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, καταγράφοντας 12 πόντους και πέντε κοψίματα, όλα από το πρώτο ημίχρονο. Σημαντικές επιθετικές λύσεις έδωσαν επίσης οι Νουόρα, Κάρτερ, Οτζελέγιε και Μπάτλερ, που ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με διψήφιο αριθμό πόντων. Για την Μπάγερν, ο Ουάσινγκτον σημείωσε 16 πόντους και ο Νόρις πρόσθεσε 14, σε μία βραδιά κατά την οποία οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Σέρβων.

Τα δεκάλεπτα﻿: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73

