Euroleague: Από την «καταστροφή» στα σενάρια 4άδας -Πώς ο Παναθηναϊκός AKTOR θα πάρει πλεονέκτημα έδρας - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Βαρκελώνη με εξαιρετική εμφάνιση και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες για είσοδο στην 4άδα.

Ο Παναθηναϊκός, αφού έμπλεξε με σενάρια... αμφιβολίας ακόμα και για την παρουσία του στη δεκάδα, έκανε το 5/6 στα τελευταία παιχνίδια μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Μπαρτσελόνα και πλέον στοχεύει ακόμα και στο πλεονέκτημα.

Πρώτος και εφικτός στόχος για τον Παναθηναϊκό είναι η εξάδα και η συμμετοχή στα playoffs, δίχως να μπει στη διαδικασία του Play-In.

Για να το καταφέρει αυτό, πρέπει να επικρατήσει αύριο, Μ. Πέμπτη (9/4, 21:45), στη Βαλένθια, αλλά και την άλλη Παρασκευή (17/4, 21:15) απέναντι στην Εφές στην Αθήνα.

Για να κρατάει το «τριφύλλι» την τύχη στα χέρια του, βοήθησε η σπουδαία νίκη της Ντουμπάι στο Κάουνας, απέναντι στην Ζαλγκίρις και πλέον τα σενάρια για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές αφορούν ακόμα και πλεονέκτημα έδρας για τον Παναθηναϊκό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι (ούτως ή άλλως) το 2/2 απέναντι σε Βαλένθια και Εφές και μετά ο Παναθηναϊκός θα μπει τετράδα αν:

Η Ρεάλ κάνει 1-1 (με ήττα από Φενέρ) και η Χάποελ χάσει 2/3 παιχνίδια. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία στην 4η θέση με Παναθηναϊκό, Χάποελ, Ρεάλ στο 23-15 όπου ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα.

Η Ρεάλ κάνει 0-2 και η Χάποελ 1/3 στα τελευταία ματς. Σε αυτήν την περίπτωση θα ισοβαθμήσει στην 4η θέση ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ στο 23-15 όπου οι πράσινοι έχουν το προβάδισμα.



Υπάρχουν και περιπτώσεις με τετραπλές και πενταπλές ισοβαθμίες στο 23-15 που φέρνουν... ακραία σενάρια, ωστόσο το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει.

Παράλληλα, υπάρχει και σενάριο σε ανάλογη ισοβαθμία το οποίο μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκό έως και 3ο, εφόσον γίνει το 2/2.

Ο Παναθηναϊκός έχει τις ισοβαθμίες με Ρεάλ (2-0 νίκες), Χάποελ και Φενέρ (διαφορές πόντων). Από τη Βαλένθια είχε ηττηθεί εντός έδρας με 10 πόντους διαφορά, άρα θα ψάξει στη Roig Arena νίκη και ίσως και +11 ώστε να κυνηγήσει το αβαντάζ έδρας.

Η βαθμολογία της Euroleague:

Ολυμπιακός 24-12

Βαλένθια 23-13

Φενέρμπαχτσε 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13 *

Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

Παναθηναϊκός 21-15

Ζάλγκιρις 21-15

Μπαρτσελόνα 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μονακό 19-16 *

Dubai Basketball 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 *

Αρμάνι Μιλάνο 17-19

Μπάγερν Μονάχου 16-20

Παρτίζαν 15-20 *

Παρί 14-22

Βίρτους Μπολόνια 13-23

Μπασκόνια 12-24

Αναντολού Εφές 10-25 *

Βιλερμπάν 8-27 *



*Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15), Εφές - Παρτιζάν για την 36η αγωνιστική (08/04, 20:30), Μονακό - Βιλερμπάν (08/04, 20:30).