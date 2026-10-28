Όσα είπαν Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αδερφοί Αγγελόπουλοι από τη συνάντηση της Euroleague στο Κόμο - iefimerida.gr

Οι Παναγιώτης, Γιώργος Αγγελόπουλος αλλά και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησαν στην κάμερα της Euroleague στην συνάντηση των μετόχων στις 6 Οκτωβρίου.

Οι μέτοχοι της Euroleague συναντήθηκαν στο Κόμο στις 6 Οκτωβρίου, ενημερώθηκαν για την μετατροπή σε franchises και αποθεώθηκαν από τον Τσους Μπουένο. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι ιδιοκτήτες των ομάδων, ανάμεσά τους οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσαν συνεντεύξεις.

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Τόσο οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού AKTOR, ανέφεραν πως οι ομάδες είναι στην ίδια «βάρκα» και πρέπει να συνεργαστούν για το καλό του μπάσκετ αλλά και της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων

«Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μείνουμε μαζί, να αποφασίζουμε μαζί για το κοινό καλό. Όλοι οι ιδιοκτήτες αγαπάμε το μπάσκετ, επενδύομε χρόνο από τη ζωή μας σε αυτό και πολλά λεφτά σε αυτό το σπορ και πρέπει να μείνουμε ενωμένοι.

Όλοι οι ιδιοκτήτες. Νομίζω ότι το να βρισκόμαστε στο Κόμο είναι μια ιστορική στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ένα ορόσημο για το μέλλον της EuroLeague και νομίζω ότι αν μείνουμε μαζί ο ουρανός είναι το όριό μας».

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Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Νομίζω πως όλοι πρέπει να παίρνουμε ιδέες από το κλαμπ ο ένας του άλλου. Κάποιοι κάνουν καλή δουλειά μέσα στο παρκέ, άλλες ομάδες κάνουν καλύτερη δουλειά στα social media, άλλες στη φιλοξενία. Πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να ανταλάσσουμε πληροφορίες για να γίνει ολόκληρη η Λίγκα καλύτερη, γιατί βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα.

Μπορεί να είμαστε σε διαφορετική βάρκα για 40 λεπτά μέσα στο παρκέ, αλλά το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπάμε, επενδύουμε σε αυτό εδώ και δεκαετίες και όλοι θέλουμε το καλύτερο για αυτό».