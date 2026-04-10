Βαθμολογία Euroleague: Στο χέρι του Ολυμπιακού η πρώτη θέση -Να αποφύγει τα play in θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr

ΣΠΟΡ

Βαθμολογία Euroleague: Στο χέρι του Ολυμπιακού η πρώτη θέση -Να αποφύγει τα play in θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR στην Euroleague / Φωτογραφία EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Χάποελ είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στη Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μια νίκη και μια ήττα στην Ισπανία..

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πρώτος:

1. με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.
2. με ήττα από την Αρμάνι και ήττα της Βαλένθια στο Σαράγεβο από την Dubai Basketball

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν ο Ολυμπιακός χάσει από την Αρμάνι και η Βαλένθια νικήσει την Dubai Basketball, τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τερματίσει δεύτερη, αφού οι Ισπανοί υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλέον με ρεκόρ 21-16 μπορεί να ελπίζει μόνο στην 6άδα και την αποφυγή των play in της Euroleague.

Η ομάδα του Αταμάν αντιμετωπίζει στο Telekom Center την Αναντολού Εφές, την τελευταία αγωνιστική και θέλει οπωσδήποτε νίκη.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι - Μπάγερν 84-94
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
Παρί - Μακάμπι (22:00)

10/04
Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)
Ντουμπάι - Εφές (21:00)
Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)
Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η βαθμολογία﻿

Ολυμπιακός 25-12
Βαλένθια 24-13
Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
Φενέρμπαχτσε 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
Ζάλγκιρις 21-15
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό 20-16
Ερυθρός Αστέρας 20-16
Μπαρτσελόνα 20-16
Ντουμπάι 19 -17
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
Μπάγερν Μονάχου 17-20
Αρμάνι Μιλάνο 17-20
Παρτίζαν 15-21
Παρί 14-22
Βίρτους Μπολόνια 13-23
Μπασκόνια 12-24
Αναντολού Εφές 11-25
Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επόμενη αγωνιστική (38η)

16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17/4
Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Euroleague

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ