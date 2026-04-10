Βαθμολογία Euroleague: Στο χέρι του Ολυμπιακού η πρώτη θέση -Να αποφύγει τα play in θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Χάποελ είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στη Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μια νίκη και μια ήττα στην Ισπανία..

Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πρώτος:

1. με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.

2. με ήττα από την Αρμάνι και ήττα της Βαλένθια στο Σαράγεβο από την Dubai Basketball

Αν ο Ολυμπιακός χάσει από την Αρμάνι και η Βαλένθια νικήσει την Dubai Basketball, τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τερματίσει δεύτερη, αφού οι Ισπανοί υπερτερούν στην ισοβαθμία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλέον με ρεκόρ 21-16 μπορεί να ελπίζει μόνο στην 6άδα και την αποφυγή των play in της Euroleague.

Η ομάδα του Αταμάν αντιμετωπίζει στο Telekom Center την Αναντολού Εφές, την τελευταία αγωνιστική και θέλει οπωσδήποτε νίκη.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι - Μπάγερν 84-94

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84

Παρί - Μακάμπι (22:00)

10/04

Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι - Εφές (21:00)

Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η βαθμολογία﻿

Ολυμπιακός 25-12

Βαλένθια 24-13

Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

Φενέρμπαχτσε 23-14

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

Ζάλγκιρις 21-15

Παναθηναϊκός 21-16

Μονακό 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μπαρτσελόνα 20-16

Ντουμπάι 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17

Μπάγερν Μονάχου 17-20

Αρμάνι Μιλάνο 17-20

Παρτίζαν 15-21

Παρί 14-22

Βίρτους Μπολόνια 13-23

Μπασκόνια 12-24

Αναντολού Εφές 11-25

Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η Επόμενη αγωνιστική (38η)

16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17/4

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30