Βαθμολογία Euroleague: Στο χέρι του Ολυμπιακού η πρώτη θέση -Να αποφύγει τα play in θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Χάποελ είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση στη Euroleague, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μια νίκη και μια ήττα στην Ισπανία..
Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει πρώτος:
1. με νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ.
2. με ήττα από την Αρμάνι και ήττα της Βαλένθια στο Σαράγεβο από την Dubai Basketball
Αν ο Ολυμπιακός χάσει από την Αρμάνι και η Βαλένθια νικήσει την Dubai Basketball, τότε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τερματίσει δεύτερη, αφού οι Ισπανοί υπερτερούν στην ισοβαθμία.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πλέον με ρεκόρ 21-16 μπορεί να ελπίζει μόνο στην 6άδα και την αποφυγή των play in της Euroleague.
Η ομάδα του Αταμάν αντιμετωπίζει στο Telekom Center την Αναντολού Εφές, την τελευταία αγωνιστική και θέλει οπωσδήποτε νίκη.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:
Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Αρμάνι - Μπάγερν 84-94
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
Παρί - Μακάμπι (22:00)
10/04
Μονακό - Μπαρτσελόνα (20:30)
Ντουμπάι - Εφές (21:00)
Βίρτους - Μπασκόνια (21:30)
Παρτίζαν - Ζάλγκιρις (21:30)
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 25-12
Βαλένθια 24-13
Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
Φενέρμπαχτσε 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
Ζάλγκιρις 21-15
Παναθηναϊκός 21-16
Μονακό 20-16
Ερυθρός Αστέρας 20-16
Μπαρτσελόνα 20-16
Ντουμπάι 19 -17
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17
Μπάγερν Μονάχου 17-20
Αρμάνι Μιλάνο 17-20
Παρτίζαν 15-21
Παρί 14-22
Βίρτους Μπολόνια 13-23
Μπασκόνια 12-24
Αναντολού Εφές 11-25
Βιλερμπάν 8-28
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Η Επόμενη αγωνιστική (38η)
16/4
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05
Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15
Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45
17/4
Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00
Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00
Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30
Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15
Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30