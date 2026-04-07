Euroleague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοπέδωσε την Μπαρτσελόνα και πάτησε εξάδα - iefimerida.gr

Με μία εμφάνιση ωδή στο επιθετικό μπάσκετ, ο Euroleague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ισοπέδωσε την Μπαρτσελόνα διέσυρε την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Σε συνδυασμό με το «δώρο» της Ντουμπάι στο Κάουνας, οι πράσινοι «πάτησαν» εξάδα!

Έσπασε η κατάρα του Παναθηναϊκού AKTOR στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»

Οι «πράσινοι» συνέτριψαν με 93-79 τους Καταλανούς, για την 36η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 21-15, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα υποχώρησε στο 20-16, χάνοντας έδαφος στη μάχη της εξάδας και της απευθείας πρόκρισης στα πλέι οφ.

Η… κατάρα των 14 διαδοχικών ηττών του Παναθηναϊκού στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» (τελευταία νίκη ήταν στις 11 Απριλίου του 2013) έσπασε μέσα από την παραγωγικότητα και την αμυντική προσέγγιση του «τριφυλλιού», απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που έδειχνε διαλυμένη και χωρίς έμπειρο οργανωτή, ελέω της απουσίας του Τόμας Σατοράνσκι (αδιαθεσία).

Ο Παναθηναϊκός, που κάλυψε με το «διπλό» και τη διαφορά της ήττας του στο ΟΑΚΑ (96-103), φανέρωσε τις επιθετικές… ορέξεις του από το τζάμπολ και ενώ είχε προηγηθεί η εμψυχωτική εμφάνιση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα. Από τη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» έβαλαν μπροστά και τις… μηχανές στην άμυνα εξασφαλίζοντας στο 30΄ μία μη αναστρέψιμη διαφορά 31 πόντων (49-80)!

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 38-55, 49-80, 79-93