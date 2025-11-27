Euroleague: Σε τροχιά κορυφής η Μπαρτσελόνα, «περίπατος» για Μονακό, επιβλητική η Αρμάνι στο ντεμπούτο του Ποέτα - iefimerida.gr

Η Μπαρτσελόνα δεν χάνει την επαφή με την κορυφή, καθώς μετά την εντός έδρας νίκη της με 88-78 επί της Βιλερμπάν, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσε σε 8-5 το ρεκόρ της και παραμένει μία ανάσα από τη συγκατοίκηση στην πρώτη θέση με Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα και Παναθηναϊκό AKTOR.

Στο 3-10 υποχώρησαν οι Γάλλοι, οι οποίοι βρίσκονται στο... βυθό της κατάταξης, «αγκαλιά» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Βιλερμπάν έβαλε... δύσκολα στην Μπαρτσελόνα για 30 λεπτά, αλλά στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου ο Μπριθουέλα πήρε... φωτιά και με επτά σερί πόντους του έδωσε το έναυσμα για ένα επιμέρους σκορ 12-4 των Καταλανών, με το οποίο ξέφυγαν με +11 στο 36΄ (80-69) και δεν κοίταξαν πίσω, χαρίζοντας στον τεχνικό τους Τσάβι Πασκουάλ την πρώτη νίκη του.

Πρώτος σκόρερ των Ισπανών ο Κέβιν Πάντερ με 24 πόντους (7 ασίστ), ενώ 15 πρόσθεσε ο Τορνικέ Σενγκέλια και 12 ο Ντάριο Μπριθουέλα. Από τη Βιλερμπάν των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας από τα 6,75 και των 17 λαθών ξεχώρισε ο Νάντο ντε Κολό με 22 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 45-44, 68-65, 88-78

Περίπατος της Μονακό

Η Μονακό πανηγύρισε ενώπιον του κοινού της τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 8-5, με το οποίο συνεχίζει την καταδίωξη της κορυφής. Οι Μονεγάσκοι συνέτριψαν με 102-66 την Αναντολού Εφές, για την 13η αγωνιστική, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στην όγδοη ήττα της.

Το εξαιρετικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο της Μονακό έκανε τη διαφορά στο Πριγκιπάτο, με τους Μονεγάσκους να περιορίζουν τους αντιπάλους στους 23 πόντους (10 στην τρίτη περίοδο, 13 στην τέταρτη) σε αυτό το διάστημα και να γεμίζουν αυτοπεποίθηση την επίθεση, η οποία με ρεσιτάλ παραγωγικότητας στο τέταρτο δεκάλεπτο (σημείωσε 32π.) μετέτρεψε σε... περίπατο τον αγώνα.

Οι Ντάνιελ Τάις (17π.), Άλφα Ντιαλό (13π.), Κεβάριους Χέις (12π.) και Ματιέ Στραζέλ οι... διψήφιοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ενώ από την Αναντολού Εφές πάλεψε ο Αϊζάια Κορτνινιέ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 50-43, 70-53,102-66

Με 100άρα το ντεμπούτο του Ποέτα στο «τιμόνι» της Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο επέστρεψε θριαμβευτικά στα θετικά αποτελέσματα στη Eurolegue, συντρίβοντας στο... ουδέτερο Βελιγράδι τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και σημειώνοντας το τρίτο της εφετινό ευρωπαϊκό «διπλό». Οι Ιταλοί, στο ντεμπούτο του Τζουζέπε Ποέτα στην τεχνική ηγεσία, επικράτησαν άνετα με 102-88 των Ισραηλινών, για την 13η αγωνιστική της διοργάνωσης, δίνοντας θετικό πρόσημο στο ρεκόρ τους (7-6) και υποχρεώνοντας τη Μακάμπι στη δέκατη ήττα τους.

Με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (35 έναντι 26) και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχία, η Αρμάνι πήρε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, ενώ όταν ενεργοποίησε και την άμυνα στην τρίτη περίοδο, περιορίζοντας τους γηπεδούχους στους 14 πόντους, μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης...

Κορυφαίοι των νικητών οι Σέιβον Σιλντς και Άρμονι Μπρουκς με 26 και 20 πόντους, αντίστοιχα, ενώ από τη Μακάμπι πάλεψαν οι Λόνι Ουόκερ (21π.) και Ρόμαν Σόρκιν (20π.).

﻿Τα δεκάλεπτα: 25-27, 48-54, 62-81, 88-102