Euroleague: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός -Συνέτριψε τη Ρεάλ με με 102-88 - iefimerida.gr

Τη... μοναξιά της κορυφής της Euroleague με ρεκόρ 24-12 απολαμβάνει ο Ολυμπιακός, που «κλείδωσε» το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 102-88 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, για την 36η αγωνιστική, υποχρεώνοντας του Ισπανούς, από τους οποίους πήραν και τη διαφορά της ήττας στον πρώτο γύρο, στη 14η ήττα τους.

Ολυμπιακός: Ρεκόρ ο Ντόρσεϊ με 7 στα 11 τρίποντα

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε 7/11 τρίποντα, είχε 10/11 βολές και 3/4 δίποντα. Μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μάζεψε 1 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 26 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με σερί πόντων έδωσε έναυσμα στον Ολυμπιακό, όταν βρέθηκε στο -5 στη 2η περίοδο, κι ενώ είχε προηγηθεί με +15 στην 1η. Ο Φουρνιέ αγωνίστηκε με στομαχικές διαταραχές και δεν ήταν ο εαυτός του, ενώ εκτός ήταν τόσο ο Ταϊρίκ Τζόουνς όσο και ο Μουσταφά Φαλ.

Η Ρεάλ υποχώρησε στο 22-14, αλλά έχασε και τη διαφορά με την οποία είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη (89-77, +12). Ο Τρέι Λάιλς με 22 πόντους και 6/8 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος των Ισπανών, ο Εντ Ταβάρες είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Φακούντο Καμπάτσο.

«Οδοστρωτήρας» ήταν ο Ολυμπιακός στην 1η περίοδο έχοντας στην αρχική πεντάδα τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Απέναντι στην 3η της βαθμολογίας Ρεάλ Μαδρίτης που μπήκε στο παρκέ με τους Καμπάτσο, Αμπάλδε, Οκέκε, Χεζόνια και Ταβάρες, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 4/4 τρίποντα έδωσε προβάδισμα 12 πόντων στον Ολυμπιακό. Για να ευστοχήσει αμέσως μετά και ο Βεζένκοφ, για το +15 (25-12). Το γεγονός πως η «βασίλισσα» είχε 5 επιθετικά ριμπάουντ έναντι μηδέν των γηπεδούχων στα πρώτα 10 λεπτά, δεν επηρέασε αρνητικά τους «ερυθρόλευκους» που με τον Ντόρσει να μετρά 13 πόντους και τον Βεζένκοφ 11... έκαναν τον Σκαριόλο να ξεφυσά. Οι Μαδριλένοι είχαν 2 ασίστ για 6 λάθη και τον Λάιλς να είναι αυτός πού είχε πετύχει τα μοναδικά δύο τρίποντα της Ρεάλ από τα οκτώ που επιχείρησαν οι Ισπανοί. Με 8 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μόνο λάθος, ο Ολυμπιακός ήταν το «αφεντικό» μέχρι το 31-19, στο τέλος του 1ου δεκαλέπτου.

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ έμειναν στον πάγκο στις αρχές της 2ης περιόδου για να ξεκουραστούν, με τους Νιλικίνα, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Πίτερς και Χολ ν’ αποτελούν την «ερυθρόλευκη» πεντάδα. Ο Ολυμπιακός έπαθε επιθετικό “ black out” και είδε τη Ρεάλ Μαδρίτης ν’ απαντά με επιμέρους σκορ 4-21 (!) και να προσπερνά με +5 (35-40). Ο Ντόντα Χολ είχε πετύχει τους μοναδικούς 4 πόντους των Πειραιωτών, ενώ ο Τρέι Λάιλς είχε «γράψει» 14 πόντους στο κοντέρ του και ο Ταβάρες 9. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, επανέφερε τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, αποσύροντας τους Πίτερς κα Φουρνιέ (σ.σ. ο Γάλλος έπαιζε με στομαχικές διαταραχές). Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με 5 διαδοχικούς πόντους ισοφάρισε σε 40-40 και ο Σκαριόλο έριξε στη θέση του Λάιλς τον Χεζόνια. Λίγο πριν είχε μπει και ο Κόρι Τζόσεφ αντί του Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό. Για να... ξαναμιλήσουν οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, κάνοντας το 49-42 (σκορ ημιχρόνου) υπέρ του Ολυμπιακού, με τον πρώτο να μετρά 16 πόντους και τον δεύτερο 17 στο α΄ μέρος.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ παρέμειναν αυτή τη φορά στο παρκέ αντίθετα με το ξεκίνημα της 2ης περιόδου. Μαζί με τους Ουόκαπ, Παπανικολάου και Μιλουτίνοφ. Ο Ντόρσεϊ μοίραζε ασίστ, ο Βεζένκοφ έκλεβε, ευστοχούσαν και σε βολές... αλλά βέβαια και σε τρίποντα. Το «ρεσιτάλ» των δύο συνεχίστηκε και με δύο διαδοχικά τρίποντα, ένα του Ντόρσεϊ κι ένα του Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε και με +16 (65-49). Ένα τρίποντο και 2/2 βολές του Ταβάρες επέτρεψαν στη Ρεάλ Μαδρίτη να μειώσει σε 65-54, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου απάντησε με νέο τρίποντο (68-54). Ο Νιλικίνα τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για flopping και ο Γκάμπριελ Ντεκ ευστόχησε στη βολή (68-55). Ντεκ και Γκαρούμπα ανέβασαν το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ντόρσεϊ πέτυχε 4 ακόμη πόντους φτάνοντας τους 29 με 6 εύστοχα τρίποντα για το 72-57 στο 30ό λεπτό.

Ο Ντόρσεϊ δεν ξεκίνησε στην 4η περίοδο, έστω κι αν χρειαζόταν μόλις 4 πόντους για να κάνει ρεκόρ πόντων (είχε πετύχει 32 στις 22/10/2021 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας). Ο Αργεντινός βραχύσωμος σέντερ Φακούντο Καμπάτσο πέτυχε τους 5 πρώτους της ομάδας του στο 4ο δεκάλεπτο για το 74-62, αλλά ο Πίτερς με τρίποντο (77-62), είπε «όχι» στην πολυνίκη της διοργάνωσης με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Ουόρντ να ευστοχεί σε ένα ακόμη τρίποντο, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε την υπέρ του διαφορά στο +19 (84-65), με εναπομείναντα χρόνο 5:56΄΄. Όταν ο Λάιλς με νέο τρίποντο (86-70) έφτασε τους 20 πόντους, ο ΜακΚίσικ πάτησε έξω από τα 6.75 και ήταν εύστοχος, για το +19 ξανά (89-70). Βλέποντας πως η νίκη είχε επιτευχθεί, ο Μπαρτζώκας... επέτρεψε στον Ντόρσεϊ να κυνηγήσει το προσωπικό ρεκόρ (σ.σ. πέρασε στη θέση του ΜακΚίσικ). Ουσιαστικά, πλέον αυτό ήταν το... διακύβευμα πλέον Και αμέσως με τρίποντο ο Ντόρσεϊ ισοφάρισε το ρεκόρ του (32 πόντοι) για το +22 του Ολυμπιακού (92-70). Και ο Ντόρσει έκανε νέο ρεκόρ πόντων με 34 «γράφοντας» το 98-76, για να τελειώσει το ματς με 37 πόντους, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 100-82.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88