Euroleague: Μόνο σε τελικό η πιθανότητα να συναντηθούν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Η νίκη πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μονακό, αφήνει μονάχα ένα σενάριο «εμφυλίου» με τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» πηγαίνουν πλέον να παίξουν απέναντι στη Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας για την πρόκρισή τους στο Final Four της Euroleague, που θα γίνει στο T-Center (22-24 Μαΐου).

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το τελευταίο ζευγάρι των play in, ωστόσο ο δρόμος των δύο ως τον τελικό, αν καταφέρουν να προκριθούν ως εκεί, είναι γνωστός.

Μιας και πλέον σβήστηκε το σενάριο που ήθελε τον Παναθηναϊκό AKTOR να βγαίνει όγδοος και να πέφτει πάνω στους Πειραιώτες στα playoffs.

Τα μονοπάτια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR ως το Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά τα playoffs, σε περίπτωση δικής του πρόκρισης θα συναντήσει στον ημιτελικό τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός AKTOR, σε ενδεχόμενο δικής του πρόκρισης, θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Κάτι που σημαίνει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR πλέον μπορούν να συναντηθούν μονάχα σε ενδεχόμενο τελικού. Σενάριο που υπήρχε και πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, αλλά σε εκείνο το Final Four αμφότεροι ηττήθηκαν στους ημιτελικούς τους.