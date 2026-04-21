Euroleague: Ο κορυφαίος Πέδρο Μαρτίνεθ, το στοίχημα που τα άλλαξε όλα και η συνέντευξη των τριών δευτερολέπτων [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Euroleague ανέδειξε τον γεννημένο στην Βαρκελώνη το 1961 τεχνικό της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, προπονητή της χρονιάς για την περίοδο 2025-26.

Έναν προπονητής με καριέρα μεγαλύτερη των 36 ετών στην ελίτ του ισπανικού μπάσκετ. Ο Πέδρο Μαρίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, που μισεί την δημοσιότητα, έχει δώσει συνέντευξη Τύπου διάρκειας τυριών δευτερολέπτων και απολαμβάνει να λέει την άποψή του για ζητήματα που δεν αφορούν το μπάσκετ. Με μια πορεία που κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε από ένα στοίχημα, το οποίο τον έκανε πρώτο προπονητή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 6 Μαρτίου 1990, η Μπανταλόνα αντιμετώπιζε στο πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Κόρατς την Βόσνα στο Σεράγεβο. Το ματς έληξε ισόπαλο 90-90 με τον Αμερικανό Χερμπ Μπράουν στον πάγκο των Ισπανών. Ήταν η τελευταία φορά που προπονούσε την ομάδα, καθώς κατά την επιστροφή του στη Μπανταλόνα, το διοικητικό συμβούλιο τον απέλυσε για «έλλειψη προσαρμογής και κατανόησης με τη διαφορετική λογική του συλλόγου».

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, το στοίχημα και η προαγωγή

Αυτή η εξήγηση κάλυπτε την κακή σχέση του με ορισμένους παίκτες, τους βοηθούς του καθώς και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Παρέλειπε όμως το περιστατικό που προκάλεσε την απόλυσή του. Πριν από τον αγώνα, οργάνωσε ένα στοίχημα. Έναν διαγωνισμό σουτ μεταξύ των παικτών και απαίτησε από τον σύλλογο να καταβάλει στους νικητές το έπαθλο των 3.000 πεσετών. Οι διοικούντες αρνήθηκαν και ήρθε η απόλυσή του.

Στις 8 Μαρτίου, μετά την απόλυσή του, ο σύλλογος διόρισε τον Πέδρο Μαρτίνεθ, έναν από τους βοηθούς του, ως αντικαταστάτη του. Ήταν 28 ετών, τώρα είναι 65. Ήταν η τέταρτη σεζόν που εργαζόταν στον σύλλογο και η καλή του δουλειά με την ομάδα των Νέων τον είχε οδηγήσει στο προπονητικό επιτελείο της πρώτης ομάδας λίγους μήνες νωρίτερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ απέναντι στον Σέρτζιο Σκαριόλο και το κολέγιο

Δύο μέρες μετά έκανε το ντεμπούτο του με νίκη απέναντι στην Σαραγόσα. Στις 28 Μαρτίου, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου ανέλαβε την ομάδα, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς απέναντι στην Σκαβολίνι Πέζαρο, που είχε στον πάγκο της τον 29χρονο τότε Σέρτζιο Σκαριόλο. Κάπως έτσι, η Μπανταλόνα διέλυσε τη φήμη της «looser» ομάδας που την ακολουθούσε.

Αυτό ήταν το γρήγορο και επιτυχημένο ντεμπούτο του Πέδρο Μαρτίνεθ σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά ουσιαστικά η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε έντεκα χρόνια νωρίτερα. Ήταν το 1979, με μια ομάδα νέων στο κολέγιο Άλπε, που σημαίνει ότι έχει 47 σεζόν προπονητικής εμπειρίας. Ουσιαστικά η σχέση του με το «Colegio Alpe» της Βαρκελώνης σηματοδοτεί την αρχή μιας από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες καριέρες στην ιστορία του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Είναι αυτός που έκανε την Βαλένθια, μια πόλη που ιστορικά αναπνέει για το ποδόσφαιρο, να λατρέψει και το μπάσκετ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έφτασε στη Βαλένθια το περασμένο καλοκαίρι. Η δέκατη πέμπτη μετακίνησή του για να προπονήσει τη δέκατη τρίτη ομάδα του. Με τον μισό προϋπολογισμό από αυτόν της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα, τα πάει περίφημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Euroleague για τον Πέδρο Μαρτίνεθ που αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς

«Μετά το ότι οδήγησε τη Βαλένθια σε ρεκόρ 25-13 και στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου, ο Πέδρο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς Alexander Gomelskiy για τη σεζόν 2025-26. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν στον πάγκο της διοργάνωσης, ο Μαρτίνεθ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από τους συναδέλφους του προπονητές της EuroLeague, οι οποίοι ψηφίζουν για το συγκεκριμένο βραβείο», αναφέρει η Euroleague στην ανακοίνωσή της για τον Μαρτίνεθ και προσθέτει: «Επιστρέφοντας στην EuroLeague για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018 με έναν σύλλογο που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από έναν χρόνο απουσίας, ο 64χρονος Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια σε σταθερά νικηφόρο μπάσκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Η Βαλένθια όχι μόνο είχε τις δεύτερες περισσότερες νίκες, αλλά ήταν και πρώτη σε πόντους (90,9 ανά αγώνα), ενώ βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων και σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες».

Όσον αφορά τους υπόλοιπους υποψήφιους «ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ψηφοφορία, ακολουθούμενος από τον Γιώργο Μπαρτζώκα του Ολυμπιακού και τον νικητή της σεζόν 2024-25,Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της Φενέρμπαχτσε. Συνολικά, 13 προπονητές έλαβαν ψήφους, γεγονός που αποδεικνύει την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των προπονητών της EuroLeague».

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, οι συνεντεύξεις και τα social media

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ αποφεύγει τις συνεντεύξεις όπως ο διάολος το λιβάνι και έχει στην πλάτη ουκ ολίγες διαφορετικές ιστορίες. Τον Ιούνιο του 2014, έγινε πρωτοσέλιδο στον ισπανικό τύπο επειδή έφυγε από την Herbalife Gran Canaria. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι το συμβόλαιό του δεν ανανεώθηκε για αθλητικούς λόγους. Στο παρασκήνιο, υπήρχαν φήμες ότι αυτό είχε να κάνει με όσα είχε γράψει στα social media κατά του Λούκας Μπράβο ντε Λαγκούνα, μέλους του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (Partido Popular) της Ισπανίας και τότε Αθλητικό Σύμβουλο του νησιού της Γκραν Κανάρια.

«Για να έχεις εχθρούς, δεν χρειάζεται να κηρύξεις πόλεμο, απλώς πρέπει να πεις τι πιστεύεις», είναι ένα απόσπασμα από ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που είχε αναρτήσει στο Twitter, αφού αποχώρησε από την Γκραν Κανάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ιστορία έχει μείνει και για την συνέντευξη Τύπου των τριών δευτερολέπτων. Μετά από μια εκτός έδρας ήττα με 90-86 από την Παρί , στις 13 Νοεμβρίου 2025, μπήκε στην αίθουσα Τύπου. Δήλωσε: «Χάσαμε, 86-90, ευχαριστούμε» και έφυγε αμέσως. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αίθουσα υπήρχαν μόνο κάμερες και κανένας δημοσιογράφος.

Τον Οκτώβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, είχε έντονη διαμάχη στα social media με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβιβ, Οφέρ Γιανάι. Τον Δεκέμβριο του 2025, δέχθηκε έντονες λεκτικές επιθέσεις και «ρατσιστικές προσβολές» από τους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την Βαλένθια να υποβάλλει καταγγελία στην EuroLeague. Έχει ασκήσει έντονη κριτική στο σύστημα instant replay της ACB, ζητώντας την κατάργησή του επειδή διαταράσσει τον ρυθμό του αγώνα.