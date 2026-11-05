 EuroLeague: Ο Ιφί έστησε πάρτι στην Πόλη -Ντεμπούτο Πάουελ με νίκη για τη Φενέρμπαχτσε [βίντεο] - iefimerida.gr
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EuroLeague: Ο Ιφί έστησε πάρτι στην Πόλη -Ντεμπούτο Πάουελ με νίκη για τη Φενέρμπαχτσε [βίντεο]

EuroLeague: Ο Ιφί έστησε πάρτι στην Πόλη -Ντεμπούτο Πάουελ με νίκη για τη Φενέρμπαχτσε [βίντεο]
Ο Ναντίρ Ιφί με τη φανέλα της Παρί / Φωτογραφία: INTIME SPORTS / ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πρεμιέρα με νίκη στην EuroLeague για τον Ντουάιτ Πάουελ στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ναντίρ Ιφί πήρε τη «μάχη» από τον Κάμερον Πέιν.

Η δεύτερη δόση της 10η αγωνιστικής της EuroLeague ξεκίνησε στην Τουρκία με μία νίκη γηπεδούχου και μία φιλοξενούμενου. Ο Ναντίρ Ιφί διέλυσε την άμυνα της Εφές και υπέγραψε το τελικό 90-95.

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Την ίδια ώρα, ο Ντουάιτ Πάουελ ξεκίνησε τη δική του πορεία στην EuroLeague με πολύ θετική εμφάνιση και η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 84-65 της Μπασκόνια.

Πέιν - Ιφί... σημειώσατε «διπλό»

Ο τρομερός Ναντίρ Ιφί έστησε το δικό του… πάρτι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Η Παρί απέδρασε με το «διπλό» (90-95) από την έδρα της Εφές, σε ένα φοβερό μπρα ντε φερ.

Από τη μία ο Ναντίρ Ιφί, ο οποίος σκόραρε 28 πόντους με 6/9 δίποντα και 3/5 τρίποντα στο Παρίσι. Από την ο Κάμερον Πέιν που έκανε τα πάντα για την Εφές με 33 πόντους και 7/13 τρίποντα, αλλά δεν ήταν αρκετοί.

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Με δικό του τρίποντο η Εφές μείωσε σε 90-91 στα 25'' αλλά τέσσερις πόντοι του Ιφί υπέγραψαν το τελικό αποτέλεσμα.

Για 3'11'' αγωνίστηκε ο Γιώργος Παπαγιάννης, με τον Έλληνα σέντερ να έχει επιστρέψει από την περασμένη εβδομάδα και να παίρνει ένα ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα που πάτησε παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 36-42, 70-66, 90-95.

Ντεμπούτο Ντουάιτ Πάουελ για την άνετη νίκη της Φενέρμπαχτσε

Η Μπασκόνια δεν είχε ούτε το ταλέντο, ούτε τη δυνατότητα να κοντράρει τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πανηγύρισε την άνετη επικράτησή της με 84-65.

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Σε ένα παιχνίδι που πάτησε για πρώτη φορά στα παρκέ της EuroLeague το νέο μεταγραφικό της απόκτημα, ο Ντουάιτ Πάουελ. Ο Αμερικανός σκόραρε 3 πόντους σε 13'44'', μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 2 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για τη Φενέρμπαχτσε ο Τέιλεν Χόρτον Τάκερ που πέτυχε 19 και ο Σάρας βρήκε ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο σε όλους. Κανείς παίκτης της Φενέρ δεν αγωνίστηκε πάνω από 23 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 33-18, 52-32, 63-41, 84-65.

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