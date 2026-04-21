Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας... ψάχνει τον Μοτιεγιούνας λίγο πριν την Μπαρτσελόνα - iefimerida.gr

Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας... ψάχνει τον Μοτιεγιούνας λίγο πριν την Μπαρτσελόνα

Ο Μοτιεγιούνας με αντίπαλο τον Μήτογλου σε αναμέτρηση Παναθηναϊκού AKTOR - Ερυθρού Αστέρα / Φωτογραφία: Μάρκος Χουζούρης / Eurokinissi
Σύμφωνα με την Mozzart Sport... άφαντος παραμένει ο Μοτιεγιούνας ενόψει του παιχνιδιού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας για την Euroleague.﻿

Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην Ισπανία για τον κρίσιμο αγώνα της 21ης Απριλίου (21:45) απέναντι στην Μπαρτσελόνα, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την είσοδο στα playoffs. Πρόκειται για μια αναμέτρηση «τελικό», όπου το παραμικρό μπορεί να κρίνει την πορεία των Σέρβων στη διοργάνωση.

Ο Ερυθρός Αστέρας... έχασε τον Μοτιεγιούνας

Η αποστολή της ομάδας είχε μια σημαντική απουσία, καθώς ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δεν ταξίδεψε με την ομάδα και επέστρεψε στη Λιθουανία, συνοδευόμενος από τον προσωπικό του γυμναστή, Βιργίνιους Μικαλάουσκας, όπως ανέφερε η Mozzart Sport.

Η είδηση προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλησε να προχωρήσει σε κάποια δήλωση, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός βασικού rotation. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία του συμμετοχή στην EuroLeague ήταν την 31η αγωνιστική απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, όπου αγωνίστηκε μόλις για τρία λεπτά, σημειώνοντας δύο πόντους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ερυθρός Αστέρας καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση και να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένος απέναντι στη Μπαρτσελόνα, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της σεζόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ερυθρός Αστέρας Μπαρτσελόνα Euroleague μπάσκετ

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ