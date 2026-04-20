Euroleague: Τέλος τα εισιτήρια για το Final Four 2026 στην Αθήνα - iefimerida.gr

Η Euroleague ανακοίνωσε ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four 2026 στην Αθήνα, εξαντλήθηκαν.

Μικρή χρονικά διάρκεια είχε η τέταρτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων που διατέθηκαν στο κοινό για το Final Four 2026 στην Αθήνα με τη EuroLeague να ανακοινώνει ότι εξαντλήθηκαν.

Η διάθεσή τους για το Final Four, το οποίο θα διεξαχθεί στο T-Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου, άρχισε το πρωί της Δευτέρας (10:00) και ολοκληρώθηκε σε λιγότερες από τέσσερις ώρες.



Έτσι, η EuroLeague σε σχετική ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε το sold out, καθώς ανέφερε ότι «όλα τα εισιτήρια για το ευρύ κοινό για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, εξαντλήθηκαν».

Στην ίδια ανάρτηση η EuroLeague, πρόσθεσε: «Η εξαιρετική ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, έφτασε στο αποκορύφωμά της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διάθεσης της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί».

Ικανοποιημένη η Euroleague για τα εισιτήρια για το Final Four 2026 στην Αθήνα

Επρόκειτο για την τέταρτη και τελευταία διαθέσιμη παρτίδα εισιτηρίων: «Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων, η τελευταία διαθέσιμη παρτίδα εισιτηρίων της Φάσης 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την εξάντληση αυτής της τελικής παρτίδας, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως».

Η Euroleague ως διοργανώτρια εξέφρασε την ικανοποίησή της: «Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά μαζικά, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσδοκία για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε κάθε φάση πώλησης υπογραμμίζει την απαράμιλλη ελκυστικότητα του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πώλησης, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.

Οι φίλαθλοι καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια της EuroLeague για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση».