EuroLeague: Μεγάλες επιστροφές για Έβανς και Παπαγιάννη -Ακάθεκτη η Χάποελ του Ιτούδη με φοβερό Μπλέικνι [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στην EuroLeague, με τη Ζάλγκιρις να κάνει εμφατικό «διπλό» στη Βίρτους.

Η 8η αγωνιστική της EuroLeague είχε δύο μεγάλες επιστροφές. Αυτήν του Κίναν Έβανς στη διοργάνωση, με τη φανέλα της Ζάλγκιρις και του Γιώργου Παπαγιάννη με την Εφές.

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Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, με τρεις σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά γύρισε για λογαριασμό των Λιθουανών και αγωνίστηκε με τη φανέλα τους σε παιχνίδι της EuroLeague, συνεισφέροντας στο «διπλό» επί της Βίρτους, ενώ ο Παπαγιάννης αγωνίστηκε για 5'56'' μετά από 376 ημέρες, σκοράροντας 2 πόντους.

«Καθάρισε» με φοβερό Μπλέικνι η Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Μπλέικνι έστησε το δικό του πάρτι και η Χάποελ Τελ Αβίβ δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρατήσει της Εφές με 118-88, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της και φτάνοντας και αυτή τις 6 νίκες στη διοργάνωση.

Το κοντέρ του Μπλέικνι σταμάτησε στους 35 πόντους, με 4/5 δίποντα και το εκπληκτικό 8/9 από τη γραμμή του τριπόντου. Από κοντά και ο Νταν Οτούρου των 20 πόντων, ενώ ο Ελάιτζα Μπράιαντ σκόραρε 16 μαζί με 12 ασίστ για να ολοκληρωθεί το πάρτι της ομάδας του Ιτούδη.

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Την… πάτησε η Παρτίζαν από τους «έμπειρους» της Βιλερμπάν, επιστροφή Έβανς στην EuroLeague

Την τρίτη της νίκη στην EuroLeague πανηγύρισε η Βιλερμπάν που στην έδρα της υπέταξε την Παρτίζαν με 82-75. Έχοντας μπροστάρηδες τους δύο πρώην NBAers που διαθέτει στο ρόστερ της. Πάτι Μιλς και Τζέι Κράουντερ πέτυχαν 14 και 13 αντίστοιχα, ενώ ο Τρέμοντ Γουότερς προσέθεσε επίσης 14.

Ενώ η Ζάλγκιρις δεν είχε πρόβλημα να περάσει από την έδρα της Βίρτους Μπολόνια με 74-91, στην επιστροφή του Κίναν Έβανς στην EuroLeague. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μέτρησε 4 πόντους με 1/5 σουτ σε 18'33'', μαζί με 3 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

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Πρώτος σκόρερ της Ζάλγκιρις ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με 17 και 6/14 δίποντα, μαζί με 11 ριμπάουντ που ολοκλήρωσαν το double double του.

Η 8η αγωνιστική της EuroLeague

Τρίτη 27/10

Ντουμπάι - Παρί 93-99

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 84-88

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104



Τετάρτη 28/10

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81

Χάποελ Τελ Αβίβ - Εφές 118-88

Βιλερμπάν - Παρτίζαν 82-75

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας 74-91

Η βαθμολογία της EuroLeague

Παναθηναϊκός AKTOR 7-1 Βαλένθια 6-2 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-2 Φενέρμπαχτσε 6-2 Ολυμπιακός 6-2 Ρεάλ Μαδρίτης 5-3 Ερυθρός Αστέρας 5-3 Μπαρτσελόνα 5-3 Ντουμπάι 5-3 Ζάλγκιρις Κάουνας 4-4 Βίρτους Μπολόνια 4-4 Παρτίζαν 4-4 Μπεσίκτας 3-5 Εφές 3-5 Βίλερμπαν 3-5 Παρί 2-6 Μπάγερν Μονάχου 2-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6 Αρμάνι Μιλάνο 1-7 Μπασκόνια 1-7

Η 9η αγωνιστική της EuroLeague

Πέμπτη 29/10

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν Μονάχου

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 30/10