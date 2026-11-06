EuroLeague: Μεγάλο «διπλό» της Μπαρτσελόνα επί της Χάποελ -Συνεχίζει να κερδίζει η Βαλένθια απέναντι στην Αρμάνι που καταρρέει [βίντεο] - iefimerida.gr

Άλλη μία νίκη στο κυνήγι για την είσοδο της εξάδας της EuroLeague πέτυχε η Βαλένθια μέσα στην έδρα της Αρμάνι.

Στις 7 νίκες βρίσκεται πλέον η Βαλένθια, με τον Άρμονι Μπρουκς να «σκοτώνει» την πρώην του ομάδα. Πέρασμα της Μπαρτσελόνα από τη Σόφια, με «διπλό» επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και οι Καταλανοί διαψεύδουν πολλούς που τους χαρακτήριζαν ως ομάδα που θα είναι απογοήτευση στη σεζόν.

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Καταλανικό... τρίο υπέγραψε το «διπλό» επί της Χάποελ

Η τριάδα Μπριθουέλα, Ρόμπινσον, Νίμπο «καθάρισε» τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η Μπαρτσελόνα έκανε το «διπλό» με 90-93, έχοντας τέτοια παραγωγικότητα με μόλις 8/26 τρίποντα.

Ο Μπριθουέλα σκόραρε 22 με 8/9 δίποντα, ο Ρόμπινσον προσέθεσε άλλους 20 και ο Νίμπο έκλεισε με double double 12 πόντων και 10 ριμπάουντ.

Αυτή η τριάδα επικράτησε απέναντι στο δίδυμο των Μπράιαντ και Μίτσιτς, που πέτυχαν 25 και 24 αντίστοιχα. Με τους Καταλανούς να συνεχίζουν την πολύ καλή τους πορεία στο ξεκίνημα, φτάνοντας σε ρεκόρ 7-3, ενώ η Χάποελ έπεσε στο 6-4.

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Τα δεκάλεπτα: 21-19, 46-46, 64-73, 90-93.

«Διπλό» στην έδρα της Βιλερμπάν η Μπάγερν

Μπορείς να κάνεις «διπλό» με 4/17 τρίποντα στην EuroLeague; Όπως φαίνεται από την Μπάγερν, μπορείς. Οι Βαυαροί επικράτησαν με 99-95 στην έδρα της Βιλερμπάν παρά τα τραγικά ποσοστά τους.

Με 26 ασίστ και 15 λάθη, η Μπάγερν βρήκε μπροστάρη στο πρόσωπο του Γουάιλι που έκανε πάρτι στη ρακέτα με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, για να ακολουθήσει ο Λούτσιτς με 18. Με τη τρίτη νίκη της Μπάγερν να μπαίνει στο σακούλι.

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Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 66-73, 95-99.

Στις 7 νίκες η Βαλένθια, έμεινε στη μία η Αρμάνι

Τις επτά νίκες έφτασε η Βαλένθια που πέρασε και από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 84-73. Οι Ιταλοί παλεύουν τα ματς αλλά δε βρίσκουν τρόπο να κερδίσουν, έχοντας μείνει στη μία νίκη.

Κάπως έτσι συνέβη με τη Βαλένθια, που με επιμέρους 14-33 πέτυχε σημαντικό «διπλό». Ο Κάμερον Τέιλορ ήταν πρώτος σκόρερ για τους Ισπανούς με 17, ενώ 16 πέτυχε ο πρώην παίκτης της Αρμάνι, Αρμόνι Μπρουκς. Στους 15 σταμάτησε ο Τι Τζέι Σορτς.

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Τα δεκάλεπτα: 15-24, 37-40, 59-51, 73-84.