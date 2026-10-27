Τα λεφτά που παίρνουν οι διαιτητές για κάθε αγώνα σε Euroleague και GBL - iefimerida.gr

Οι αμοιβές των διαιτητών μπάσκετ για κάθε αγώνα που σφυρίζουν σε Euroleague και GBL.

Στο περιθώριο των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ και ειδικά με τα ποσά που έχουν βρεθεί στην κατοχή κάποιων διαιτητών, σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει δημιουργηθεί το εξής ερώτημα: «Πόσα χρήματα παίρνουν για κάθε ματς που σφυρίζουν;».

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