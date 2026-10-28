EuroLeague: Η Βαλένθια υπέταξε τη Φενέρμπαχτσε και έστειλε μόνο στην κορυφή τον Παναθηναϊκό AKTOR -Τρέχει ασταμάτητα με... 100 η Ρεάλ [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Βαλένθια υπέταξε τη Φενέρμπαχτσε και έτσι ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι πλέον μόνος του στην κορυφή της EuroLeague.

Τη νίκη της 7ης αγωνιστικής πέτυχε η Βαλένθια, που για άλλη μια φορά έδειξε τα… δόντια της. Ο Σορτς είχε ορέξεις και με 23 πόντους διέλυσε την άμυνα της Φενέρμπαχτσε για το τελικό 86-78 και έστειλε στην κορυφή, ολομόναχο τον Παναθηναϊκό AKTOR που επικράτησε της Αρμάνι στο T-Center.

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Οι Βαλενθιάνοι είχαν εκτός του Σορτς σε μεγάλη βραδιά τους Τέιλορ και Μπρουκς που πέτυχαν άλλους 16 για να φτάσουν και αυτοί σε ρεκόρ 6-2.

Πέρασε από το Ντουμπάι η Παρί, επιβλητικός ο Ερυθρός Αστέρας

Σε ένα επιθετικό πάρτι που συνηθίζει η Παρί, έπιασε… κορόιδο την Ντουμπάι. Οι Παριζιάνοι με τους «μπόμπερ» τους, Ιφί και Ρόντεν να σκοράρουν 20 πόντους, πέρασαν με 93-99 από το Ντουμπάι, παρά τις προσπάθειες των Μπέικον (24π., 10ρ.) και Καμπενγκέλε (22π., 13ρ.).

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Λίγη ώρα αργότερα, ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε την πέμπτη του νίκη στην EuroLeague και τέταρτη στα τελευταία πέντε ματς, έχοντας μόνο την ήττα στο ντέρμπι απ' την Παρτίζαν στην παράταση.

Οι Σέρβοι διέλυσαν τη Μακάμπι με 100-78, με τρεις παίκτες να αναλαμβάνουν το σκοράρισμα. Πρώτος σκόρερ ο Κάρτερ με 24, ενώ ακολούθησαν οι Μπάτλερ και Νουόρα με 21 και 18 αντίστοιχα.

Η Ρεάλ τρέχει και δεν τη σταματάει κανείς

Η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πέδρο Μαρτίνεθ βρήκε τον ρυθμό της και πλέον δεν τη σταματάς εύκολα. Πέντε διαδοχικές νίκες με τρεις συνεχόμενες 100άρες μάλιστα. Οι Μαδριλένοι σε αυτόν τον ρυθμό δε χάνουν και η Μπασκόνια ήταν εύκολο θύμα, όπως φάνηκε από το τελικό 86-104.

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Έξι διψήφιους είχε η Ρεάλ, με κορυφαίο σκόρερ τον Μαλεντόν των 19 πόντων μαζί με 6 ασίστ, ενώ ο Ταβάρες πέτυχε 10, μαζί με 12 ριμπάουντ.

Η 8η αγωνιστική της EuroLeague

Τρίτη 27/10

Ντουμπάι - Παρί 93-99

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα 84-88

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104

Τετάρτη 28/10